Pato Bullrich tuvo salir a defender a Macri y asegurar que no se siente menospreciado

Tras el triunfo de Vidal y Santilli, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo el expresidente Mauricio Macri "sabe que su lugar es colaborar, asesorar, ayudar”. En este marco, aseguró que el ex mandatario no se siente "menospreciado" si no se le concede la palabra, como ocurrió en los festejos de Juntos por el Cambio.

Según sostuvo:En diálogo con radio Universidad de Santa Fe, también se refirió a la interna del PRO en la provincia litoraleña. En este sentido, felicitó a los precandidatos a senadores Carolina Losada y Dionisio Scarpín y al postulante a diputado Mario Barletta, vencedores de la primaria de Juntos por el Cambio, y prometió involucrarse en la campaña para las generales de noviembre., amplió.