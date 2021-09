Cómo hizo Alberto Fernández para expresarse en Twitter tras las renuncias de ministros

👉 #Argenzuela | 🗣🎙 @rialjorge en comunicación con @AntonioCaloUOM, Secretario General de la Confederación General del Trabajo, ¿Cómo viven los movimientos en el gobierno nacional? 📲 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/rXiPEb3jbW — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) September 15, 2021

no necesitó hablar o escribir un mensaje en las redes sociales para expresar su posición por las renuncias puestas a su disposición por ministros y funcionarios, desatando una verdadera movilización, con un "like" fue suficiente para expresarse.Los "corazones" o "me gusta" en Twitter significan respaldar u avalar algo. Y desde ese lugar silencioso eligió expresarseluego de que se conozcan las renuncias -a disposición- presentadas por ministros y funcionarios cercanos aEl primer "me gusta" del Presidente fue para un tuit del senado por Entre Ríos: "Quiero manifestar mi total apoyo al Presidente @alferdez, a quien considero el único dirigente que puede garantizar el equilibrio en la coalición de gobierno y conducir el país hacia la reconstrucción". Luego siguieron mensajes de dos senadores, legisladores por Corrientes y Salta respectivamente."Cualquiera sea la decisión que se tome, apoyo firmemente al presidente @alferdez y al @FrenteDeTodos. Somos parte de esta coalición y no debemos temerle al diálogo y debate interno. El camino de la reconstrucción no debe detener su marcha", escribió el salteño., apuntó, por su parte, el correntinoLuego "laiqueó" al empresario, al canal IP Noticias y a, Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.El último -por la tarde- "me gusta" de Alberto fue para una entrevista que Jorge Rial le hizo en Radio 10 aYa en la noche de la Quinta de Olivos, salió el "like" más fuerte de Alberto Fernández, a un mensaje de la diputada por la provincia de Entre Ríos, escribió Gaillard para el "me gusta" del Presidente.Ya cerca de la madrugada los "me gusta" comenzaron a ser muchos, como para darle el paso a las palabras reales que llegarán durante la jornada del jueves.