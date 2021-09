Conurbano teñido de amarillo: aparecieron afiches que lanzan a Macri como presidente

Los afiches se registraron en los distritos bonaerenses de Hurlingham y Quilmes, con la inscripción: "¡Gracias! Ahora, Mauricio Macri presidente".

A casi una semana de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO), el Conurbano bonaerense, que fue protagonista de la interna legislativa entre los dirigentes de Juntos por el Cambio Diego Santilli y Facundo Manes, amaneció tapizado de afiches con la cara del expresidentey una leyenda que lo postula para 2023.Algunos atribuyeron la pegatina a una maniobra del oficialismo derrotado en las urnas el pasado domingo; otros miran hacia adentro y encuentran razones para pensar en una campaña del macrismo para disputar el liderazgo del Jefe de Gobierno porteño,. En cualquier caso, la respuesta no tardó en llegar, ya que en cuestión de horas la cartelería fue tapada.“Los afiches no tienen ninguna lógica, intentan instalarnos la idea de Macri para quitarnos votos”, señaló un diputado opositor y agregó además que la estrategia del PRO sigue siendo tomar al expresidente como una figura superestructural que no se meta en temas electorales de manera directa.Otra fuente que trabaja junto a Santilli definió a los afiches como “una operación” por parte del gobierno y que, incluso, sus socios radicales están al tanto del tema. “En varios distritos avisaron ellos de los carteles y colaboraron en taparlos”, afirmó.