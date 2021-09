Pepín habló de "persecución K" pero el vicepresidente del Parlasur demostró que mintió sobre su asilo político

Ayer me defendí en @Parlasur de la expulsión pedida por los K p asilarme en Uy. Pedir protección internacional p persecución no es una falta sino un derecho humano. El VP K Omar Laborde, acaso p mala conexión, no entendió y dijo q soy prófugo y q Uy rechazó mi solicitud. Es falso pic.twitter.com/Wv9MbevlhE