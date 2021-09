La AGN determinó que el bono a 100 años de Macri y el "Messi de las Finanzas" resultó "gravoso para el Estado"

La Comisión de Control de la Deuda Pública de Auditoría General de la Nación, presidida por el auditor general Dr. Francisco Javier Fernández,El período auditado fue el año 2017, y se incorporaron los años 2018, 2019 y 2020 con el fin de realizar comparaciones y análisis financieros.En un encuentro virtual realizado este miércoles, sesionó el Colegio de Auditores de la AGN con la presencia de su titular, Jesús Rodríguez, y los auditores generales Javier F. Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada,y Alejandro M. Nieva.El informe de la AGN fue aprobado.sobre la conveniencia de instrumentos alternativos ni de las propias cláusulas insertas en el prospecto.. En tal sentido agregan que "utilizando sanas prácticas internacionales como fuente de criterio, se combinó el control de gestión con el control de cumplimiento recurriendo a un enfoque de integridad."La emisión de un bono de estas características no estaba contemplada en el programa financiero anual ni contaba con el respaldo de una estrategia.", señaló la AGN.El auditado no contaba con un manual de procedimientos ni con un proceso normado que determine el circuito a seguir en los casos de endeudamiento público internacional. No se constató la intervención de algunas áreas con funciones asociadas al endeudamiento externo según normativa, como es en el caso de la Unidad de Análisis de Riesgos Financieros (UARF), Unidad de Evaluación de Financiamiento (UEF) y Coordinación de emisión de deuda externa (CEDE).Debido a las características de la emisión, A. Dadas las ventajas para los inversores, no es de extrañar que las órdenes de suscripción más que triplicaran el monto adjudicado final.