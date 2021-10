Nación y La Matanza firmaron convenios por $12 mil millones para 14 obras hídricas contra inundaciones

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, anunciaron ayer la ejecución de 14 proyectos hidráulicos para mitigar las inundaciones en distintas localidades de ese distrito del gran Buenos Aires, con una inversión de $12 mil millones

"Venimos de atravesar dos pandemias: la del macrividalismo y la del Covid-19. Ahora, gracias a la inmunidad de rebaño dada por el mega de vacunación donde aplicamos más de 1.800.000 vacunas alcanzando un 92% de la población mayor de 18 años con una dosis y el 74% con dos dosis y ya vacunando a chicos 3 a 11 años, y a la posibilidad de la flexibilización de los protocolos, nos encontramos en una nueva etapa de reactivación economica en la que podemos mostrar rápidamente todo lo que teníamos programado”

Katopodis destacó que esas obras hidráulicas permitirán "resolver un problema estructural de muchísimos años en La Matanza" y ratificó que desde el Gobierno nacional se seguirán "concretando proyectos de pavimento, equipamiento urbano y obras de accesos y rutas, que no solo mejoren la calidad de vida" de los vecinos de ese distrito, sino que además "generan empleo argentino".“Durante la pandemia pudimos concretar muchas obras importantes, pero sobre todo trabajamos con proyectos que ahora se van a ir materializando.. Todas estas obras generan empleo y mejoran la calidad de vida de los vecinos”, agregó el ex intendente de San Martín.Espinoza, por su parte, enfatizó que "a través de un Estado presente, con una decisión política de nuestro querido presidente Alberto Fernández y un ministro como Gabriel Katopodis, que se preocupa por los problemas del pueblo de La Matanza" es que se logra“Se realizarán 14 proyectos hidráulicos para mitigar el riesgo de inundación en zonas de González Catán, Virrey del Pino, Laferrere, Rafael Castillo y Villa Celina, puntualmente", precisó el jefe comunal, y agregó: "Además, realizaremos obras que tienen que ver con la infraestructura urbana. Por ejemplo, un nuevo y gran espacio verde recreativo en Ciudad Evita, que es una de las principales entradas al distrito”.Según se informó, los funcionarios firmaron un acta para el financiamiento de estos proyectos hidráulicos, por una inversión total estimada en más de $12 mil millones. Los trabajos incluirán el mejoramiento de los sistemas de desagües pluviales en las cuencas urbanas de los barrios Vicente López, Presidente Sarmiento, Achiras y Urquiza en la localidad de Villa Celina, como la construcción de los mismos en el Arroyo Duppy y en los barrios Los Ceibos, Las Casitas, Cruz Azul, La Recoleta, San Pedro y el Tizón.También se realizará un reservorio en el arroyo Morales, sumado a la etapa I de la adecuación de los márgenes entre este curso de agua y el rectificado del Río Matanza.Por su parte, se avanzará con la optimización hidráulica del cauce y embalses de atenuación de crecidas en la Cuenca Alta Matanza-Riachuelo, al que se agregan el perfil topobatimétrico y el proyecto de ampliación del valle de inundación del Río Matanza en el tramo que va desde la Ruta Nacional 3 hasta la Autopista Tte. Gral. Riccheri.Asimismo, se anunció el inicio de cuatro obras en el marco del Programa de Ejes de Conectividad Urbana que contempla la puesta en valor de la travesía urbana de la Ruta 21 y la calle El Pindo, desde Av. Riccheri hasta J.M. Bevilaqua, en Ciudad Evita; y la pavimentación de la calle Crovara.Además, se destinarán recursos para la construcción de un espacio verde en la localidad de Ciudad Evita y la continuación con las obras en el hospital Hospital Materno Dr. Néstor Kirchner en Gregorio de Laferrere.“Junto con Gabriel Katopodis ajustamos algunas cuestiones y en el primer semestre del año que viene vamos a abrir las puertas del nuevo Hospital Néstor Kirchner en Laferrere, que es justo el centro geográfico de La Matanza. Será un mega hospital con 200 camas de internación, 72 especialidades médicas y no sólo será un hospital de alta complejidad, sino que también será un gran hospital interzonal”, explicó.Y concluyó: