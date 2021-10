Para Gerardo Morales, Juntos por el Cambio "no es de empujar gobiernos"

De cara a las elecciones de noviembre, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, criticó la gestión del presidente Alberto Fernández y aseguró que Juntos por el Cambio "no es de empujar gobiernos", al participar de una visita de campaña en la provincia de Santa Fe.

Estamos en Santa Fe con @marioraulnegri acompañando a @barlettamario, @DioniScarpin y a toda la lista de @JxCSantaFe



Tenemos a los mejores candidatos y la oportunidad de recuperar el 14/11 el equilibrio en el Congreso para darles a los argentinos un proyecto de país en serio. pic.twitter.com/ASzj7bLFag — Gerardo Morales (@GerardoMorales) October 22, 2021

El mandatario provincial sostuvo que la oposición esfrente a la administración que lleva a cabo el gobierno del Frente de Todos. “El pueblo el 12 de septiembre le dijo al Gobierno que debe cambiar el rumbo, pero el Gobierno solo persiste en el rumbo equivocado, no tiene plan, profundiza las peleas internas", señaló tras el resultado desfavorable del oficialismo en las PASO., apuntó fuerte contra el Ejecutivo.En esa línea, puntualizó sus críticas en torno a la iniciativa del Gobierno nacional de congelar los precios: "No es la manera de resolver la inflación". "Rompieron la mecánica de debatir con todos los sectores. Yo me reuní con los ingenieros azucareros, con los formadores de precios de Tucumán y Salta, había una mesa donde se acordaban los márgenes de contribución y se ponían límites", manifestó Morales.De esta manera, indicó que "esa mesa se rompió" y "unilateralmente están estableciendo precios sin hacer análisis sectoriales".", opinó.Morales viajó junto al diputado cordobés Mario Negri para darle su apoyo a los candidatos provinciales como la periodista Carolina Losada y los dirigentes Mario Barletta y Dioni Scarpi.