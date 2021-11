Con la presencia de Cristina, Alberto Fernández repasó los logros de gestión y subrayó: Les pido que nos ayuden a vivir la Argentina que nos merecemos

Frente a una multitud en la localidad de Merlo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cerró el acto de campaña del Frente de Todos junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. También estuvieron presentes la candidata Victoria Tolosa Paz, el presidente de Diputados, Sergio Massa, y el intendente Gustavo Menéndez.

#FrenteDeTodos | @alferdez a @CFKArgentina tras la operación en el acto de cierre de campaña: "Estamos muy contentos de verte bien". pic.twitter.com/aRLScl4FOW — Política Argentina (@Pol_Arg) November 11, 2021

#FrenteDeTodos | @alferdez: "Con los privados tardamos meses pero ahorramos USD 37.800 millones. Tenemos que resolver la deuda que dejaron con el FMI. Pero no en 5 minutos, porque quien lo hace en 5 minutos le da la razón al Fondo en lo que pide y la razón se la doy a ustedes". pic.twitter.com/JiSr6IHJUU — Política Argentina (@Pol_Arg) November 11, 2021

El mandatario nacional inició su discurso tras las palabras del Gobernador. Con agradecimientos a la presencia de Cristina, Alberto Fernández hizo repaso de su gestión y recordó el acto en Merlo de 2019. ¡Pasaron dos años del día en que Cristina propuso que yo encabezará una formula junto con ella para cambiar la Argentina. Lo hicimos en este lugar. Estábamos acá con Cristina llenos de ánimo y convencidos de que podíamos empezar un tiempo de cambio”, señaló., sostuvo el Presidente.También remarcó lo sucedido durante la pandemia. “Cuando muchos nos decían no parar la economía, elegimos cuidar a los argentinos. Fuimos de los primeros países en traer vacunas. Somos de los países que tiene el porcentaje más alto de su población vacunada. Y eso es un triunfo de todos nosotros, de cada uno de ustedes”, dijo al valorar el esfuerzo de la sociedad durante la cuarentena.También hizo mención de lo sucedido en las PASO. “Fuimos a la elección de septiembre convencidos de que habíamos hecho muchas cosas. Nos ocupamos del sistema sanitario y de las vacunas. También nos ocupamos de ampliar los derechos de las mujeres, con el IVE y los mil días, nos ocupamos de cambiar el impuesto a las ganancias y el impuesto a las grandes fortunas. Con ese dinero, estamos reconstruyendo barrios populares”, indicó.Fernández sostuvo: “Tuvimos que empezar a resolver el tema de los deudas, lo resolvimos a nuestro modo con los acreedores, no en cinco minutos”.señaló el Presidente en un claro mensaje a Mauricio Macri.señaló el Presidente al referirse a la noche del 12 de Septiembre.En esta línea, recalcó el mensaje interpretado tras la derrota del FDT en las Primarias.sostuvo.Tras mencionar las acciones establecidas post-PASO, Alberto subrayó: “La Argentina está avanzando gracias a Dios del modo en que queremos: con producción y con trabajo. Soy optimista y tenemos que seguir en esta senda”., dijo en un claro mensaje a todo el arco del Frente de Todos. “Nosotros vamos a seguir trabajando en esa unidad y dar pasos firmes para que ese crecimiento llegue a cada argentino y cada argentina. No nos basta de nada que el PBI crezca el 9 por ciento si la vida de los argentinos no mejora”, agregó el jefe de Estado.Y reconoció:En este marco, bregó a cada uno a convencer a cada vecino para ratificar esta senda de “crecimiento”. “Les pido a todos ustedes que hablen con sus vecinos y les digan donde estábamos y a donde queremos ir. Díganle a los vecinos que nosotros en este año difícil no nos detuvimos. Seguimos pensando en los que menos tienen y en los que más padecen. Primero los últimos y será por los últimos que vamos a seguir trabajando”, indicó.Y enfatizó:Por último, dio un claro mensaje a los dos años de gestión que le quedan: “En los dos años que quedan voy a dejar todo de mi para poder seguir mirando a los ojos a cada argentino y argentina”.subrayó.