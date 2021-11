JXC ya criticó el discurso del Presidente y ahora se queja de que se excluya a Macri del diálogo

Los principales líderes de los tres espacios socios de Juntos por el Cambio ya salieron a criticar y quejarse por el discurso del presidente Alberto Fernández pronunciado en el acto por el Día de la Militancia. De hecho, aunque parezca insólito debido a los rechazos y condicionamientos que venían anteponiendo, cuestionaron que el mandatario haya sugerido una exclusión de Mauricio Macri a la convocatoria al diálogo

Me parece que el Presidente no se fortaleció sino que se debilitó con un acto que sólo escenificó las diferencias que hay en el Frente de Todos. Por eso habló de la necesidad de llegar a una "síntesis". Mientras ellos se ordenan, los problemas de los argentinos empeoran. Apúrense — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 17, 2021 El presidente @alferdez acaba de desperdiciar una oportunidad única. La negación y la agresión es todo lo contrario al diálogo. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 17, 2021

El regreso de Perón a la Argentina, en 1972, inauguró la peor década de la historia nacional. Lo festejan. Y festejan también la paliza electoral que recibieron el domingo.

Masoquismo. Necrofilia. Pulsión tanática.

El peronismo se explica con un manual de psiquiatría. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) November 17, 2021

En diálogo con el portal Infobae, la titular del PRO,, calificó al discurso del mandatario de "violento y desligado de la realidad y de lo que sucedió el domingo, inventando una conspiración en contra del Gobierno, poniendo en boca de Juntos por el Cambio actitudes que Juntos por el Cambio no tuvo nunca, de ninguna manera".Según la ex ministra de Seguridad, su espacio fue "siempre una oposición institucional y republicana". En ese punto, Bullrich inició su queja, ahora, reclamando el diálogo que hace días rechazaban o condicionaban. "Decide quiénes son los actores de un diálogo que no es tal, porque es un proyecto unilateral que se mandan al Congreso”, cuestionó.En ese punto llegó el fragmento más llamativo, donde se quejó de que Fernández haya excluido del posible diálogo a quienes ya lo rechazaron, como Macri y Javier Milei:"Profundiza un camino de soledad política y de querer mostrar una fortaleza que no obtuvo en las elecciones y vuelve a armar el camino del amigo-enemigo al decir que Juntos por el Cambio estaba preparando una especie de conspiración", agregó.Cabe recordar quecon el Gobierno. Luego,como condición, modalidad queya había expresado.Desde la UCR, en tanto, también criticaron al Presidente los radicales, ambos a través de redes sociales. “Alberto Fernández acaba de desperdiciar una oportunidad única. La negación y la agresión es todo lo contrario al diálogo”, afirmó el mendocino.“Me parece que el Presidente no se fortaleció sino que se debilitó con un acto que sólo escenificó las diferencias que hay en el Frente de Todos. Por eso habló de la necesidad de llegar a una “síntesis”. Mientras ellos se ordenan, los problemas de los argentinos empeoran. Apúrense”, agregó el diputado Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio.Desde el PRO, en tanto, otro que se quejó en redes sociales es el diputado, como siempre con violencia y agresiones ideológicas. “El regreso de Perón a la Argentina, en 1972, inauguró la peor década de la historia nacional. Lo festejan. Y festejan también la paliza electoral que recibieron el domingo. Masoquismo. Necrofilia. Pulsión tanática. El peronismo se explica con un manual de psiquiatría”, tuiteó.Desde la Coalición Cívica, en tanto, quien sumó su crítica es, que preside el partido de Elisa Carrrió. "El Presidente actúa como comentarista de la realidad. En vez de solucionar los problemas inventa triunfos y festeja ilusiones. De un gobierno incapaz, que rompió contacto con los hechos y no escucha la contundencia de las urnas no se puede esperar más que privilegios, ahogo a sectores pobres y medios, inflación, inseguridad y asfixia en general”.