Rodríguez Machado: El diálogo debe ser consensuado, no una cachetada del Gobierno

En diálogo con Política Argentina, la senadora nacional y vicepresidenta del PRO, Laura Rodríguez Machado, celebró el discurso de Juntos en el orden nacional en general, y particularmente en la provincia de Córdoba donde ella quedó como diputada nacional electa. “Fuimos una de las provincias en donde mejor elección hizo la oposición y esto tiene que ver con lo relegada que fue Córdoba por las políticas nacionales del kirchnerismo”, sostuvo.

, remarcó.Respecto de las discusiones internas que sobrevuelan a Juntos en el AMBA relativas a la cercanía o no con los libertarios, Rodríguez Machado remarcó que “en Córdoba la discusión con los libertarios no se da porque hubo muchos liberales que participaron a través del Partido Democrático Liberal, con legisladores candidatos”., señaló.También tomó distancia de las palabras emitidas ayer por el jefe de Estado en el marco del Día de la Militancia. Rodríguez Machado consideró que “si hay que convocar a un diálogo, hay que hacerlo desde otro lugar, no del asumido por el Presidente que fue prácticamente una cachetada, menospreciando el triunfo de la oposición”., dijo.Con respecto al futuro funcionamiento de la Cámara Alta, cuyo mandato se cumple en diciembre, dijo que “diálogo va seguir habiendo y es muy importante la mayoría que se logró desde la oposición, porque de ahora en más, en definiciones muy importantes como la de jueces y magistrados va a haber bastantes más acuerdos de cuáles son los pliegos que se terminan aprobando para asegurar la imparcialidad de los jueces”.