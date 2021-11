YPF: invertirán US$118 millones en una nueva área y más de US$1.600 millones para 2022

Junto a Equinor invertiremos 117 millones de dólares para un nuevo proyecto en las zonas norte y centro de Bajo del Toro. Esta nueva etapa busca determinar el potencial de Vaca Muerta en esta zona de la Cuenca Neuquina. Para más información: https://t.co/nPATv7aZ4R pic.twitter.com/Qlt9jWCOCr — ypfoficial (@YPFoficial) November 17, 2021

El CEO de, destacó este miércoles que la concesión de una nueva área no convencional enque desarrollará junta a la firma noruega Equinor, significará una inversión de US$ 118 millones y será parte del presupuesto que la compañía está definiendo para 2022 y que podría alcanzar los US$1.650 millones para operaciones no convencionales.Así lo expresó el directivo de la petrolera poco después de que el Gobierno de Neuquén anunciara este miércoles que las empresas YPF y Equinor obtuvieron la concesión para la explotación del área Bajo del Toro Norte, en el extremo norte de la cuenca neuquina, a 10 kilómetros de Rincón de los Sauces.precisó Affronti.El directivo destacó que las inversiones "Affronti también confirmó que la compañía está "armando el presupuesto para el año próximo, todavía está definido, pero las actividades para el no convencional en la provincia, van a implicar una inversión superior a la que se está dando este año"."Este año vamos a estar en los 1.150 a 1.200 millones de dólares de inversión no convencional, y para el año que viene, probablemente estemos alrededor de los 1.600, 1650 millones de dólares", afirmó el CEO de YPF. En ese sentido agregó:La de este miércoles es la concesión número 42 que adjudica la provincia delo que permite sumar más de 9 mil kilómetros cuadrados concesionados no convencional, que es alrededor del 31% del acreaje de Vaca Muerta.La expectativa de la provincia es que este desarrollo marque el inicio de un desarrollo dentro de la ventana de petróleo de Vaca Muerta en el norte de la provincia y permita constituir un nuevo hub de desarrollo. El bloqueposee una superficie de 113,82 kilómetros cuadrados, ubicado en la ventana de generación de petróleo de la formación Vaca Muerta. En la etapa piloto, que contempla un periodo de 5 años, se prevé invertir 117,7 millones de dólares para perforar y terminar 14 pozos horizontales, y las instalaciones de superficie asociadas para su puesta en producción.