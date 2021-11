El Gobierno busca estabilizar el precio de la carne, que sigue en aumento

El precio de la carne registra días de aumentos. El consumo de carne vacuna se reduce cada vez más y se reemplaza por cerdo o pollo. Este jueves, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo un encuentro con sus pares de Desarrollo Productivo,de Agricultura, Ganadería y Pesca,; y con el secretario de Comercio Interior,en el que se analizó y se trabajó sobre la dinámica de los precios de las carnes.indicaron fuentes oficiales. La reunión responde a los últimos aumentos en el precio del ganado en pie, registrados en el Mercado de Hacienda de Liniers y que se trasladaron en los últimos días a los consumidores.El Gobierno ya tomó cartas en el asunto y hubo pedidos a las grandes cadenas del retail de que no participen de los remates para evitar convalidar mayores precios del ganado bovino.Aunque desde lasostienen que no trabajan en congelar los precios de otros mercados, más allá de alimentos y medicamentos, sí afirman que aplicarán las políticas necesarias por cualquier movimiento en el valor de la comida. Como el congelamiento del precio de 1432 productos de la canasta básica no incluye alimentos frescos, el Gobierno analiza una medida independiente para aplicar a este rubro.Según fuentes del mercado, una de las medidas del Gobierno será extender el sistema de cupos a las ventas externas de carne vacuna. La resolución tenía vigencia hasta el 31 de diciembre y pese a que desde Agricultura habían expresado que su intención era liberalizar el mercado desde 2022, eso no sucederá. "La verdad es que no hay hacienda", definióespecialista del mercado. Detalló que el problema de precios se acentuará."Viendo el ritmo de movimiento de precios de los alimentos a la tercera semana de noviembre se ubicó en 0,8% semanal, lo que significa, según nuestro relevamiento, que a fin de mes este rubro se volvería a ubicar cerca del 3%", señaló, director de la consultora LCG.