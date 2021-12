Esteban Bullrich: "Si no nos votan en un distrito, entonces sencillamente nos pasamos a otro"

"necesitamos de políticas públicas reales y de dirigentes verdaderamente comprometidos, hoy, vemos una distancia enorme entre las necesidades y demandas de la gente, y la agenda política". "Parece que los políticos vivimos en una realidad paralela que lejos está de las preocupaciones de cada argentino"

"alcanza con mirar hacia atrás para comprobar que nuestro adversario tiene una extraordinaria capacidad de regeneración" y manifestó, "desde 2009, cuando la oposición ganó la legislativa en Buenos Aires, le estamos poniendo fecha de vencimiento al kirchnerismo en cada legislativa, y, salvo en 2015, el siempre sobrevivió, no debemos subestimar a nadie"

"no hay que olvidar que entramos por la ventana: el oficialismo es tan malo en casi todos los aspectos que, después del gobierno que hicimos, nos convirtió en una opción competitiva otra vez"

el exsenador dejó al desnudo una situación que parecía hasta acá no ser motivo de críticas ni contradicciones dentro de Juntos por el Cambio, "¿A quién queremos engañar? Salvo algunas excepciones, somos siempre los mismos, las mismas personas, las mismas caras

También fue contra los sectores libertarios, "la elección legislativa nos mostró que hay vida a la derecha de Juntos por el Cambio y que, en la medida en que no podamos mostrarles que somos un partido moderno y comprometido con la regeneración, cada vez más jóvenes optarán por el nihilismo liberal y el pseudo anarquismo destructivo" y subrayó, "la política es mucho más que gritos, gestos y pistolas en un escenario, pero a veces eso parece ser lo único que hay"

El exsenador de Juntos por el Cambio,, "son momentos difíciles, desafiantes, los cambios en el mundo se han acelerado de una manera vertiginosa y como país estamos en un momento crucial", advirtió y agregó, "son desafíos que debemos afrontar y sobre los que tenemos que tomar protagonismo de manera inmediata".En este sentido manifestó que "si no logramos subirnos al tren ahora, no lo haremos más" y se preguntó cómo lograrlo,expresó e indicó que "es importante y urgente que nosotros, desde nuestro espacio, tengamos una mirada amplia, superadora, de largo plazo".y añadió, "tenemos que cambiar el foco y dejar de mirar puertas adentro". También remarcó que después del éxito en las legislativas no se abre un panorama fácil, ", que sí ejerce con dignidad el peronismo republicano".Acerca del kirchnerismo destacó que. "El retorno del kirchnerismo al poder en 2019 fue la experiencia más dura que nos tocó vivir como espacio político", escribió el exministro de Educación de Mauricio Macri.A partir de esta lectura de la situación, comenzaron las sugerencia que se asemejaron bastante a críticas internas bien direccionadas,, indicó y alertó,También, "habrá que estar muy atentos a los movimientos internos desde y hacia el oficialismo y denunciar cualquier intento de cooptación o maniobra extraña" y agregó, "tenemos que estar preparados para responder de manera preventiva y eficaz ante cualquier provocación y proyecto de corte antidemocrático"., "seguramente intenten dividirnos con algún tema, son especialistas en eso, pero dependerá de nosotros que no lo logren, no podemos dejarnos ganar desde el ego", relató.En el siguiente punto," alertó y lanzó,, con la diferencia de que este último si había ganado su elección en 2019 acompañando a Horacio Rofríguez Larreta., cuando en 2017 venció a Cristina Fernández de Kirchner.Además de resaltar que gracias a las PASO aparecieron caras nuevas dentro del espacio, Bullrich planteó la necesidad de una renovación generacional "abrirle el juego, especialmente en el interior".En otro item marcó quey agregó, "si queremos defender la república y ser el espacio que represente esa agenda, tenemos que actuar en consecuencia". Con ese marco se metió de lleno en uno de los temas del momento que son las reelecciones indefinidas para los intendentes bonaerenses, "no tenemos lugar para eludir los límites que nosotros mismos nos impusimos y pretender seguir siendo algo distinto".Para cerrar Bullrich expresó que deben, sabemos de sobra por dónde van a venir los tiros y las trampas" porque "tenemos 12 años de ventaja, la experiencia de 2003 a 2015". De cara a 2023 manifestó, "tenemos que entender que los argentinos no tienen más tiempo para soportarnos en nuestras mezquindades y que es nuestro deber,", concluyó.