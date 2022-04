Llama la atención el doble estándar": Marcó del Pont cruzó a Rodríguez Larreta por medidas impositivas

La titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, cruzó este lunes a Ciudad por la carta en la que Horacio Rodríguez Larreta criticó el revalúo de los inmuebles porteños.“Llama la atención el doble estándar del alcalde Horacio Rodríguez Larreta y del partido que encabeza el expresidente Mauricio Macri", expresó la funcionaria.El cruce comenzó con un escrito que Rodríguez Larreta le envió a Marcó del Pont. El alcalde "defiende a los titulares de dominio de inmuebles sitos en esta ciudad", al tiempo que anticipa que el valor fiscal de las propiedades porteñas subirá más de 500%, luego de que el organismo confirmara el incremento para los inmuebles porteños en Bienes Personales.En respuesta, Marcó del Pont consideró queAl respecto, la economista destacó que “la metodología porteña está vigente desde 2012 y la AFIP la aplicó a partir de 2013 hasta que en 2018, durante la presidencia de Macri, se dio marcha atrás. Lo que hicimos nosotros es cumplir a rajatabla con lo que dice la ley y reparar el desvío”.“El jefe de gobierno porteño se equivoca al considerar como discriminatoria a una interpretación que, en verdad, no hace más que colocar en un pie de igualdad a los inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires con los del resto de las jurisdicciones provinciales", agregó.En este punto, la funcionaria sostuvo:Y volvió a cargar contra el alcalde de la Ciudad:”.Por último, Marcó del Pont declaró: "No puedo más que celebrar el llamado al diálogo que hace Larreta en su nota, pero me atrevo a dudar de su confianza en el consenso dado que la Ciudad de Buenos Aires no firmó el Consenso Fiscal. Nuestro gobierno, en cambio, está abierto a sumarlo para avanzar en una articulación favorable para todas y todos los argentinos”.