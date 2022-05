Semana clave: revisión del FMI, audiencias por tarifas y qué pasó con inflación y salarios

En el marco de la próxima revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), comienzan esta semana las audiencias para fijar las tarifas de la energía eléctrica y el gas, y se dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC en abril y el Índice de Salarios de marzo.La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la próxima semana coincidirá con la realización de las audiencias públicas organizadas por el Gobierno para explicar y, posteriormente, estar habilitado para aplicar las aumentos tarifarios para el resto del año. Y, según aseguran dentro del oficialismo, el mensaje que quedará en claro en esos eventos (y que se buscará que llegue a Washington), es que se logrará la meta de una reducción en el Presupuesto de subsidios del 2022 de entre 0,5% y 0,6% del PBI.El incremento de hasta 0,6% (medido en los volúmenes de este año sería un monto cercano a los $400.000 millones totales); implicaría que casi un 80% de los usuarios y tarifas tendrán o un aumento promedio de entre 40% y 50% en la electricidad y el gas; o, directamente para el 10% de los usuarios, una eliminación total del subsidios. En este último grupo ingresarán los que considere el Estado nacional que se ubican en regiones geográficas privilegiadas (en zonas de todo el país); y, fundamentalmente, a personas y familias donde se detecten ingresos que justifiquen el pago de tarifas planas.Entre estos se ubican los que perciban mensualmente salarios en blanco brutos de hasta $300.000 o $350.000 (no está aún determinado el monto exacto pero se ubicará entre esos rangos) indexados por CVS, los autónomos de categorías superiores, quienes posean 3 o más automóviles de no más de 5 años de antigüedad, los propietarios de embarcaciones y aeronaves (de cualquier valor), los propietarios de hasta 3 inmuebles no afectados a la producción y destinados (o no) a la vivienda (se aplicará a todas las unidades) y quienes tengan un nivel de gasto en tarjetas de créditos y débito dentro del país o en el exterior por montos altos y relacionados con ingresos de $300.000/ $350.000 mensuales y sostenidos en el tiempo. Se supone que en total estas restricciones alcanzarían a algo más del 10% de los clientes de las empresas distribuidoras de gas y electricidad, los que pasarían a pagar tarifas sin subsidios. Y probablemente en un límite de tiempo no superior a los tres meses.El resto de los usuarios tendrán un incremento de hasta un 60% de pago actual; pero con promedios de entre 40% y 50%, en un esquema que se aplicaría desde le segundo semestre del año y se profundizaría en el cuarto trimestre. Una parte de la población importante permanecerá con los niveles de subsidios actuales, siempre que se encuentran dentro de los sectores menos favorecidos.Las estimaciones de las consultoras privadas revelan que a pesar de registrar una leve desaceleración, la inflación de abril se mantendrá en torno al 6%. El INDEC dará a conocer el próximo jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y con ello se sabrá si ya "pasó lo peor" como dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, la semana pasada.El titular del Palacio de Hacienda aseguró en ocasión de la reunión de Gabinete nacional del último miércoles que "la inflación de abril será mucho más baja que la de marzo" y agregó que "lo peor ya pasó".Las consultoras, por su parte, estimaron que la inflación del cuarto mes del año estuvo en el rango que va del 4,8 al 6,3 por ciento, marcando la continuidad de la tendencia alcista que tuvo su pico en marzo."En abril la inflación desacelera pero aún con un piso muy alto superior al 5,5%", explicó el economista Damián Di Pace, uno de los responsables de Focus Market, al tiempo que sostuvo que "para el caso de Alimentos y Bebidas se ubica en 5,9%".Además, precisó que "durante este mes por encima del promedio de la variación de precios estuvieron Expensas con aumentos del 20 por ciento, Prepagas 6%, Servicio Doméstico 12% y Colegios en el 9%". Además, señaló que "hubo aumentos en Servicios que llevarán al alza los rubros educación, vivienda y salud".En tanto, C&T Asesores Económicos remarcó que su índice, que mide en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, "presentó una suba mensual de 4,8 por ciento" y explicó que "la misma fue menor al 5,4 por ciento de marzo, pero superior al 3,9 por ciento de abril de 2021, por lo que la variación de doce meses creció a 55 por ciento".Por su parte, Orlando Ferreres estimó que el alza de los precios minoristas habría llegado en abril al 6,3 por ciento, con un nuevo fuerte impacto en los alimentos y con subas considerables en los rubros indumentaria y educación.El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) marca que abril cerró con un alza de precios de 5,6 por ciento, mientras que la proyección de inflación de los principales actores del sistema financiero para 2022 trepó a 65 por ciento, lo que implica un fuerte avance de 5,9 puntos porcentuales respecto a la medición del mes pasado.Este martes, el INDEC dará a conocer el Índice de salarios que estima la variación de los salarios del sector público como del privado. En medio del debate en el gobierno por los salarios y el crecimiento, tras los incrementos paritarios - algunos superiores al 60%- será un indicador a mirar de cerca. el salario real volvería a perder en 2022 la carrera contra una inflación que las consultoras privadas estiman que este año superará ampliamente el 60%.