Alberto Fernández le bajó el tono a la interna con Cristina y afirmó que no piensa en la reelección

El presidente Alberto Fernández afirmó que no tiene "una disputa" con Cristina Kirchner sino "diferencias" y señaló que su atención está puesta en "resolver los problemas de los argentinos", al encabezar una rueda de prensa en la sede de la embajada argentina en Francia.Consultado sobre sus diferencias con la Vicepresidenta y las declaraciones realizadas al diario El País de España, expresó: “Un periodista español me hizo un reportaje para un diario muy importante de España. Durante todo el reportaje, me trajo al escenario todas las diferencias que podemos tener con Cristina. Y al final le dije quey la verdad es que yo no me tengo que pelear con Cristina. No me quiero pelear con Cristina, sino con Macri y la derecha”."No estoy discutiendo con Cristina, no estoy discutiendo ninguna interna ni pensando en mi reelección. Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos.. Y nosotros en el 2023 debemos hacer lo necesario para garantizar que el macrismo, y la derecha no vuelvan a sumirnos en el mundo espantoso en que nos sumió”, indicó en la previa a su reunión con Emanuel Macron, presidente de Francia.Y agregó: “Tengo que pelarme con los causantes de la decadencia argentina. Los que generaron la deuda que todavía hoy estamos discutiendo. Los que trajeron el veinte por ciento de caída del salario real que tenemos que recuperar para que la distribución del ingreso sea mejor. Allí está puesta mi cabeza, en, en acotar los daños que el contexto internacional genera en la Argentina y en ayudar a los más necesitados, en sacar a los que están sumidos en la pobreza, en generar más trabajo, en aprovechar oportunidades…”.Lo señalado por Fernández tiene lugar después de haber brindado una entrevista con el diario El País, el último martes y en el marco de su gira a España. En esa oportunidad, el mandatario argentino se había referido a las diferencias que mantiene con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."Tengo un enorme respeto por Cristina. Ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante. Pero. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo", sostuvo.El jefe de Estado también se había referido entonces a las críticas recibidas el pasado viernes por parte de la titular del Senado, durante una clase que dio en la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), en las que Cristina sostuvo que el Frente de Todos no estaba "haciendo honor" a la confianza de sus votantes."Creo que (la de Cristina) es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba", manifestó.