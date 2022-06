Legisladores de Republicanos Unidos presentaron un proyecto para que CABA cobre por servicios de salud y educación

se remitirán en forma mensual "los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados".

Los legisladores de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán y Marina Kienast, presentaron un proyecto para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cobre por los servicios de salud y de educación que les presta a personas que no tienen domicilio en la Capital."Los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso", señaló Kienast, diputada por el espacio de Ricardo López Murphy.El texto señala que "los establecimientos del sistema de salud pública de la CABA deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe" cuando "una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción" sea atendido en un centro asistencial.Asimismo, se deberá detallar "la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones". Luego, según dice el proyecto,Con respecto al sistema educativo, se detalla que "los padres o tutores cuyos hijos o niños tutelados estén domiciliados fuera" de la CABA "que inscriban alumnos en el sistema de Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires, deberán registrarse en la página web que habilite el Gobierno de la Ciudad para acceder a las vacantes, en el que"."Adjudicadas las vacantes, se remitirá a la Administración de la Provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para, mensualmente", finaliza.La diputada porteña remarcó que "el consumidor final no tiene que pagar al momento de usar el servicio, la idea es que se abone mediante una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor y la CABA".El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires,, cuestionó el proyecto y señaló que "los legisladores libertarios proponen cobrar por un derecho universal"."Tienen el sistema más grande del país con hospitales especializados de referencia porque fue pensado para toda la nación, pero lejos de entender cómo funciona, de trabajar por la integración y con lógica solidaria legisladores libertarios proponen cobrar por un derecho universal", expresó Kreplak.Y agregó: