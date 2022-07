Cautelares para importadores: la Justicia le sacó USD 1.800 millones en un año y medio al Banco Central

es que se conoció que en tan solo un año y medio regalaron más de 10.500 medidas en favor de empresas que en su mayoría sólo importan, no producen ni generan empleo, se desarrollan en rubros que compiten con la producción nacional, y así consiguieron sacarle unos USD 1.800 millones a las reservas del Banco Central de la República Argentina, hoy flaco de divisa extranjera

Elque denuncióa manos de la Justicia cada día parece tener más asidero:En concreto,que permitieron a firmas conseguir dólar oficial barato para importar, según un archivo oficial al que accedió Ámbito Financiero.Sumados los costos de transporte y otros cargos, aglomerados bajo la denominación FOB,Los sectores que encabezan la lista de empresas que consiguieron las polémicas operaciones aprobaciones son indumentaria, con un 35% de las cautelares relevadas en 2022, seguido por juguetes con un 15% y neumáticos con un 10%. Luego aparecen categorías como electrónica, artículos de bazar, grifería y muebles, con menor envergadura.Son firmas solo importadoras. No producen en el país y, por ende, no generan puestos de trabajos. Comercializan bienes finales que cuentan con licencias no automáticas, es decir, que deberían atravesar el monitoreo que realiza el Ministerio de Desarrollo Productivo., principalmente, en el marco del contexto actual de escacez de divisas. Es rigen diversas limitaciones para acceder al Mercado Único Libre de Cambios a la hora de comprar insumos para fabricar productos en el país, pero estos importadores acceden rápidamente al dólar oficial y sin tener que financiarse a 180 días.Para colmo,. Es decir, la maniobraEsto se corrobora en los datos del INDEC, donde por ejemplo el rubro prendas de vestir y calzado lidera cómodamente los aumentos dentro del índice de precios al consumidor. Los aumentos interanuales alcanzan el 83,6% en esa categoría. Se ve que el "festival de importaciones" no baja los precios, como argumentan los gurúes del libre mercado.Lo que hacen las empresas importadoras para gambetear los controles estatales es recurrir al famoso "rulo judicial" de ir a la Justicia y recurrir a múltiples sorteos en ese poder hasta que la demanda llega a tribunales “amigos”.“A diferencia de los extensos procesos judiciales que pueden dilatarse por años, las cautelares de importaciones se resuelven en pocos meses. Los honorarios legales se abonan contra resultado y una vez obtenido el mismo, el importador se desentiende del proceso dejando que este se archive sin resolver la cuestión de fondo”, le explicaron a Ámbito Financiero.Las maniobras de, famosas en épocas en que cada vez que había una denuncia en Comodoro Py contra Cristina Kirchner o sus funcionarios el bolillero arrojabacomo nombre,Ambos fallan sistemáticamente a favor de los importadores.Del sitio de consulta del Poder Judicial de la Nación se desprenden casos que resultan llamativos, como el de la empresa BARPLA S.A., que el día 22 de diciembre realizó 12 sorteos consecutivos hasta obtener el juzgado Madariaga de Negre. Obvio, allí presentó su demanda y obtuvo su cautelar.Un caso paradigmático de lo insólito y detectable que es la maniobra, cuando la Justicia gusta de hacer su trabajo, es la insistencia de importadores como una famosa empresa importadora de juguetes que lleva el apellido de los dos hermanos que la fundaron, que según citó Ámbito Financiero en el expediente 1246/2021 debió ser advertida por el juez a cargo de la cuestión acerca de que las importaciones sobre las que se solicitaba la medida cautelar ya habían obtenido sentencia desfavorable en otro juzgado.