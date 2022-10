Antonio Aracre: "Seguir apostando en la buena voluntad de los empresarios me parece ilusorio"

El empresarioconocido por ser el CEO de Syngenta para Latinoamérica Sur desde 2011 y que decidió dejar el mundo corporativo para dedicarse a la política, reconoció que el sector empresario debería involucrarse más en la economía y consideró que los empresarios no quieren “pagar los costos” del compromiso político., lamentó en una entrevista con Radio Rebelde.En este sentido, consideró la importancia del involucramiento del sector empresario en relación a su rol e influencia sobre la política económica y explicó que“En la Argentina esto es complicado, te diría. La palabra está bastante desgastada”, lamentó.

“Me parece que apuntar, después de todos estos tres años, a seguir apostando en la buena voluntad de nosotros los empresarios. Y… a esta altura me parece un poco ilusorio”

”, señaló.Con respectos al tema de la inflación, analizó que la dinámica de la misma varió con los años: “Hoy es diferente a la que teníamos un año atrás. Es decir, hace un año teníamos una inflación alta de alrededor del tres, tres y medio por 100 mensual, lo que significa un 40 o 50% anual. Hoy estamos en torno a entre un seis y un 8% mensual que lleva a una inflación de tres dígitos por encima del 100% anual. Esa dinámica es distinta”.“Acá lo primero que hay que hacer es un congelamiento masivo de todas las de todos los precios de la economía, no solamente de los bienes y servicios, sino también los del trabajo. Lo de las tarifas, lo del dólar por seis meses. Por supuesto, con una previa ecualización, es decir, asegurarse que en el momento que haces eso tenés todos esos precios de la economía lo suficientemente actualizados como para poder afrontar ese proceso de shock que vas a tener por seis meses, que como digo, no va a corregir 100% todas las distorsiones, pero sí va a permitir desandar este proceso tan nocivo y tan vicioso que es el de la indexación. Luego, por supuesto, será fundamental seguir corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos y bajar lo más posible el déficit fiscal, dejar de emitir todo lo que se pueda. Pero está claro que ni la emisión ni el déficit fiscal que Argentina tiene hoy son las causas de un 100% de inflación”, reflexionó.Para cerrar se refirió a la cuestión de los dólares, y al referirse al déficit externo y a la disponibilidad de dólares crónico, indicó que “en los últimos 50 años, que se desataron crisis de corridas cambiarias profundas, esporádicamente y en ese contexto, mal que les pese a todos los economistas liberales -a los que respeto-, quedó demostrado que no te queda otra que administrar esos recursos escasos hasta que quizás dentro de tres cinco años Vaca muerta, gas natural licuado, litio, minería, nos agreguen 20.000, 30 mil millones de dólares adicionales de exportaciones y podamos resolver ese déficit externo en el corto y mediano plazo”.. “Es una herramienta de tipo monetaria. Cuando vos tenés justamente estos problemas de déficit externo y, honestamente, lo que hay que hacer en el mediano plazo: trabajar para que todas nuestras fuentes de exportaciones adicionales se aceleren y nos permitan salir de ese problema. Pero en el corto no te queda más que desdoblar”, finalizó.