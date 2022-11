Con Macri en Qatar, recrudece la interna PRO: Larreta y Bullrich pelean por Nación y CABA

le respondió el pasado miércoles aque hace dos semanas había ventilado una pelea personal entre ambos referentes de Juntos por el Cambio por -según la exministra de Seguridad- la candidatura a Presidente en las elecciones 2023. Ahora, el jefe de Gobierno negó la disputa y le hizo una propuesta pública en tono de desafío:El alcalde porteño aún no confirmó oficialmente su lanzamiento a la puja nacional para el año próximo​, pero atribuyó a “chimentos” las versiones sobre la discusión con Bullrich y trató de bajarle el tono a la polémica que la propia titular del PRO alimentó en sus apariciones mediáticas a comienzo de mes.desmintió el alcalde porteño.Rodríguez Larreta aseguró que ambos tienen “estilos diferentes” y la invitó a competir en unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias”, agregó el jefe de Gobierno de la Ciudad, en diálogo con la radio online Neura.Mientras que en el mismo programa de, hace tres semanas, Bullrich había dado su versión sobre por qué se rompió su relación con Rodríguez Larreta., empezó Bullrich, en tono de “total sinceridad”. Y continuó su relato:, completó Bullrich, posicionada en la vereda opuesta a Rodríguez Larreta en la interna opositora entre halcones y palomas. Por aquellos días, además de la negociación de candidaturas dentro de Juntos por el Cambio, se había viralizado el video de un embate verbal entre Bullrich y Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad y figura cercana a Rodríguez Larreta. Un clima en el que enviados de uno y otro lado intentaron mediar para bajar el tono.Asimismo,. Por un lado el titular de la cartera de Salud porteña,se perfila para competir en una paso contra el Jefe de Gobierno y por el otro, si bien el radicalrecibió un guiño en Parque Patricios, tras ser invitado a una reunión de Gabinete por el propio Larreta, aunque allí mismo tuvo elogios para el ex presidente.Por otra parte, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires,, admitió en un acto que compartió con Rodríguez Larreta en Villa Luro quepara la candidatura aAsí se recalienta la interna del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que tendrá un nuevo postulante para ese cargo que se sumará aEl lanzamiento electoral del ministro de Salud también impactará en la relación de Horacio Rodríguez Larreta con el senador nacionalLas especulaciones se renovaron luego de que Lousteau participó hoy de la reunión de gabinete de los miércoles que se realiza en Uspallata 80, invitado por Larreta.sobre la que se comentó mucho, pero de la que hasta ahora no había demasiadas certezas porque trascendió que el ministro porteño no estaba convencido de saltar a la escena electoral para competir contra dirigentes importantes de Juntos por el Cambio.Así, Quirós se sumará a un extenso abanico de candidatos del PRO, que se multiplicaron cuando Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño, aceptó posar con Patricia Bullrich para que le diera su respaldo como postulante a jefe de Gobierno, un gesto motorizado por Mauricio Macri que irritó al larretismo y que provocó que desde este sector apuraran el lanzamiento de otras figuras para el mismo cargo.En tanto la interna en el PRO sumó un nuevo capítulo. Mientras los PRO de pura cepa impulsan que el candidato sea propio, Horacio Rodríguez Larreta avanzó en su entendimiento con el radical Martín Lousteau.El encuentro, en el que participan ministros y secretarios, tiene como finalidad exponer sobre la situación política y el desarrollo de cada área de la jefatura de Gobierno.Empero,Ambos, en especial este último, entienden que se puede negociar con el radicalismo, pero que la Ciudad de Buenos Aires es un bastión del PRO y que la tiene que conducir un miembro del partido amarillo.Tampoco de parte de Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, precandidato a reemplazar a Rodríguez Larreta y hombre por el que apuesta Patricia Bullrich para que la Ciudad siga siendo PRO pura.. El dato no es menor, teniendo en cuenta que el PRO tiene a la fundación Pensar, el radicalismo a la Fundación Alem y el propio Lousteau lidera la Fundación Argentina Porvenir.Lo presentó Felipe Miguel. También habló Horacio ratificando lo que decía Martin.aseguran que dijo el jefe de Gobierno porteño. “Es muy importante que pensemos y trabajemos juntos para construir la Buenos Aires del futuro”, dijo Lousteau. Aunque la interna está a flor de piel, en especial entre Larreta y Bullrich, y que esta última tiene un guiño de parte del ex Presidente de la Nación para que avance en sus intenciones de ser presidenta,será "el que quedará en la historia como quién abrió el paso hacia un cambio".