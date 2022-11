La exportación incremental de autos y autopartes no pagará retenciones en 2023

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este viernes que en 2023 "todo el incremental de exportación" de la cadena automotriz y autopartista "no va a pagar retenciones"., expresó Massa en un acto en la localidad bonaerense de El Palomar, para celebrar la salida de planta de la unidad Peugeot 208 N° 100.000.En ese sentido, remarcó: "Creemos que la salida de la Argentina para acumular reservas y para mejorar nuestro superávit comercial está en que le vendamos eso que mejor sabemos hacer los argentinos, que es el trabajo argentino al mundo"."Además de ser competitivos, es importante poner el esfuerzo de nuestros trabajadores, de invertir las compañías y poner talento y creatividad, que".El titular del Palacio de Hacienda también hizo público su compromiso para que "la punta abandonada de Campo de Mayo se transforme en un parque industrial", además de instar a trabajar en una complementación entre la planta de Peugeot y el ferrocarril, que podría ser utilizado para el transporte de las unidades producidas por su proximidad.Massa felicitó al vicepresidente para Argentina del Grupo Stellantis, Rodrigo Pérez Graziano, y a los trabajadores, representados por el secretario general de la UOM, Abel Furlan, por el esfuerzo que implicó llegar a las 100.000 unidades producidas del Peugeot 208."Cuando se llega a este número, se llega por una decisión de inversión", indicó, luego de recordar que años atrás se decía que "este era un sector que decían que no tenía futuro en la Argentina".Sin mencionar a los funcionarios del gobierno del expresidente Mauricio Macri, el ministro sostuvo que "planteaban que en realidad las terminales y la cadena de valor no eran competitivas y que, por lo tanto, teníamos que tener libre importación de vehículos y además, no darle incentivos a la producción y a la exportación de autos nacionales".Dirigiéndose a Pérez Graziano, Massa destacó que el modelo presentado "hoy está en el 42% de integración nacional", pero que espera que "termine en 2024 con el 50%, porque queremos más trabajo argentino en los autos que exportamos"., enfatizó.