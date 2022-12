Allanan Lago Escondido y la empresa que realizó el vuelo de jueces y funcionarios PRO

La Justicia avanza, por ahora, en la causa por el viaje y los chats filtrados de los empresarios de Clarín, jueces y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta que fueron al sur juntos y podrían integrar una red de lawfare: se realizaron allanamientos en Lago Escondido y la empresa aérea en la que volaron

En primer lugar,, la firma que llevó a cuatro jueces federales, dos directivos de Clarín, un especialista en campañas mediáticas, un ex espía, el jefe de los fiscales porteños y un ministro de Larreta a Bariloche el 13 de octubre último y los trajo de vuelta el 15.Fue en la marco de la investigación que encabezan, quien aparece nombrada en los chats como supuesta contacto de, el jefe de los fiscales de CABA.Domínguez y Etchepare buscan pruebas para establecer quién pagó los pasajes y si las facturas que argumentan los viajeros son truchas, como anticipan en los presuntos chats, con el objetivo de aparentar que el vuelo fue abonado por los propios pasajeros y no una dádiva, coima o retorno por favores previos a alguien, como por ejemplo el Grupo Clarín.Lo mismo rastrean en relación a la estadía en la estancia del magnate Joe Lewis. Por eso, según publicó Ámbito Financiero, se realizaron allanamientos también en Lago Escondido.El dictamen que emitió la fiscalía la semana pasada asegura que habrían existido dádivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica.Señala que los jueces, un exagente de inteligencia, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de seguridad porteño fueron recibidos por los directivos del grupo mediático que los invitó, es decir Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey, acompañados por el administrador de la firma "Hidden Lake".El texto de la fiscalía, además, deja ver que los chats que se filtraron del grupo que se autodenominaba "huemules" eran verosímiles. En los diálogos filtrados hablan hasta de denunciar al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinksi, por ser la fuerza que lleva el registro de quienes van en un vuelo, además de "meterlo en un patrullero" de CABA y "hacerlo cagar".Además de la estrategia de "victimización" por el espionaje que habrían sufrido, que anuncia en los chats el propio ministro porteño D´Alessandro, los "huemules" iniciaron su contraofensiva en Comodoro Py con una denuncia de persecución vía inteligencia ilegal.En tanto, los jueces "huemules" Carlos Mahiques (Casación Penal Federal), Julián Ercolini (juez penal de Comodoro Py) Pablo Cayssials (contencioso administrativo) y Pablo Yadarola (Penal Económico) no solo son investigados en la causa penal sino que ya acumulan cuatro denuncias ante el Consejo de la Magistratura.Dos de esas presentaciones fueron presentadas por abogados particulares, antes de los chats y debido a una nota de Página 12 publicada el 17 de octubre, mientras que otra fue realizada la semana pasada por Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el organismo, quien les adjudica posible mal desempeño, y una cuarta fue ejecutada por la abogada Silvia Rufaldi.El allanamiento a Flyzar fue realizado el viernes último por agentes de la Policía Federal. De allí salió y volvió el vuelo privado del avión con matrícula LV-GCK que trasladó a los jueces, a Mahiques hijo, a D'Alessandro, el exfuncionario de inteligencia Leonardo Bergroth, así como al experto en campañas digitales Tomás Reinke.La fiscal Etchepare señaló en su dictamen que ante la orden para que Flyzar entregara las facturas emitidas, aparecen a nombre de los personajes denunciados, algunas de ellas con fecha el mismo 13 de octubre en que se tomaron el vuelo y por valor de 120.000 pesos y en particular la de Bergroth con fechas 17 y 19 de ese mismo mes por 120.000 y por 60.000 pesos respectivamente."Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad 'contado' y que el pago se realizara el mismo día del vuelo", escribió la fiscal.Otro dato sugestivo es que los directivos de Clarín, Pablo Casey y Jorge Rendo, viajaron en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. En tanto, otra duda, entre tantas, apunta a los valores de las facturas y los pasajes y quién las pagó verdaderamente. Todas las estimaciones verosímiles arrojan precios muchísimo más altos que lo que dicen haber pagado los "huemules".Luego vendrá el capítulo de las facturas por la estadía en Lago Escondido, que presentó Nicolás Van Ditmar --de Hidden Lake SA-- y que la AFIP deberá peritar (más los traslados y paseos). Funcionarios y políticos tienen prohibido recibir este tipo de invitaciones por la Ley de Etica. Finalmente, está en juego el propósito del viaje y el vínculo con una gran cantidad de fallos y "favores" a Clarín de los involucrados.