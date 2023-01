Antonio Aracre aclaró que Alberto Fernández "no cree necesaria una reforma laboral"

El flamante jefe de asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, aclaró este sábado que el presidente Alberto Fernández ". En las horas previas, el triunviro de la CGT y dirigente camionero Pablo Moyano salió a criticarlo ante un posible intento de flexibilización en los procesos de contratación.", explicó Aracre en su cuenta de Twitter y aseguró: "El presidente Alberto Fernández no piensa ni cree necesaria una reforma laboral".En ese marco, el ex CEO de Syngenta argumentó: ". "Siga soñando Aracre con llevar adelante una reforma laboral", fustigó Moyano en un comunicado en el que sentenció: "Nuevamente el gremio de camioneros con Pablo Moyano, Hugo Moyano y un montón de organizaciones gremiales vamos a rechazar cualquier intento de reforma laboral".En ese marco, el dirigente gremial disparó contra el designado jefe de asesores de la Presidencia: "”, dijo el exceo de Syngenta en diálogo con el diario La Nación. Además, agregó: "Pensando en qué puede llegar a ser interesante para Juntos por el Cambio para que accedan a sentarse en una mesa de diálogo, a pesar de las disputas que existen en otros temas, podría ser una modernización laboral para pibes menores de 30 o adultos mayores de 50 con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Hoy la mitad de los trabajadores están dentro del sistema y la mitad fuera del trabajo".Aracre además llamó a "flexibilizar y modernizar los procesos para que seis millones de argentinos con trabajo informal o precarizado puedan incorporase más fácil al mundo laboral", aunque destacó que no se trataría de una reforma "tradicional" sino de modificar algunos aspectosagregó el empresario.