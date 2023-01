Encuesta: el Frente de Todos supera por 4 puntos a Juntos por el Cambio y muestra recuperación

De cara a las elecciones prisidenciales de este año, el Frente de Todos(FdT) se impondría por más de cuatro puntos a Juntos por el Cambio (JxC), con la recuperación de la imagen de los dirigentes oficialistas.Según una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados, la coalición oficialista se impuso con el 34,1%, ante el 30% de la oposición. En este escenario de tres fuerzas en competencia, quedaron los liberales-libertarios con 12,9%. El 11,6% alegó no saber a quien elegir, mientras que el 7,4% afirmó que votaría a "otro".En otro escenario, el Frente de Todos se impuso con el 31,3%, ante el 28,5% de Juntos por el Cambio. En tercer lugar, quedaron los liberales-libertarios con 12,4%. El 11,3 alegó no saber a quien elegir, mientras que el 9,5% afirmó que votaría a "otro".Ante estos porcentajes, se destaca la recuperación de Sergio Massa en cuanto la potencialidad electoral como candidato. El líder del Frente Renovador llegó al 8,1% de voto seguro y el 27,5% de voto probable.Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya anunció que no participara de ninguna lista peronista en 2023, tiene un alto piso de voto seguro: 18,6%.El 15,7% de los consultados afirmó que probablemente podría elegirla. La pregunta que aquí se desprende es cómo se va a direccionar el voto de sus seguidores sin su presencia.De todas maneras, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta alcanzó el 10,7% de "voto seguro" y el 27,3% de "voto probable".En el ranking de imágenes, todas por debajo del 40% según los analistas, se impone Larreta con el 38,4% de positiva y el 49% de negativa. Cristina Kirchner se ubica detrás con 34,9%, aunque con una alta carga de negatividad del 62,7%. Massa cierra los primeros lugares con +34,8 % y -54,7%."Un dato significativo para el año electoral es que ninguna de las figuras encuestadas supera el 40% de imagen positiva; señal inequívoca del enojo de la tan fragmentada opinión pública en Argentina. Fragmentación que es visible en prácticamente todos los indicadores", aclararon desde la consultora.