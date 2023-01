Juicio político a la Corte: la estrategia del FDT que abarca a los cuatro jueces, D´Alessandro y Robles

permitirá ampliar los plazos para que se vote en el recinto una vez que haya dictamen de comisión, incluirá una particular táctica para exponer la doble moral de Juntos por el Cambio y tendrá en cuenta sentar en el banquillo a la mano derecha de Horacio Rosatti y a un ministro de Horacio Rodríguez Larreta

La "letra" que se enviará, a contramano de la interpretación que medios opositores hicieron, será la misma que trabajó Fernández con los gobernadores

se abrirán a tratamiento todos los pedidos de juicios políticos contra los ministros de la Corte que hay en la Comisión, lo cual incluye uno de Juntos por el Cambio

El Frente de Todos se encuentra próximo a terminar de definir laelpudo confirmar que el bloque de diputados del Frente de Todos da los trazos finales a la estrategia que impulsarán en la Comisión de Juicio Político y, para eso,y además lograr exponer los flojos argumentos opositores.El presidentese reunió hace una semana con el titular del bloque,, y con la presidenta de la Comisión,, para brindar músculo al proyecto de ley consensuado con los gobernadores., pero lo único que variará y con motivos estratégicos es que no irá con la firma del titular del Poder Ejecutivo, sino con la de diputados que no integran la Comisión de entrada del proyecto.El diputado, miembro de la comisión, lo explicó con claridad., afirmó."No hace falta que una vez que tengamos dictamen ir directo al recinto, nos da mucho mayor margen”, precisó el legislador que también integra el Consejo de la Magistratura. Y, por si hubiera dudas, insistió: “Vamos a presentar el mismo proyecto de Alberto Fernández pero firmado por diputados”.Lo que sí implica un cambio pero nada tiene que ver con el proyecto de juicio político y sí con las sesiones extraordinarias, es un pedido que continuarán dialogando este miércoles para expresárselo al Presidente., aseguró Tailhade.¿Por qué? Porque al hacerlo de ese modo,. Así, quedará expuesto cómo a la oposición no le preocupa la "institucionalidad" y el "respeto por los tres poderes" cuando surge de esa coalición un cuestionamiento a supremos.De esta manera, entraría en tratamiento de comisión el proyecto que presentó la Coalición Cívica decontra Ricardo Lorenzetti, el de la diputada Vanesa Siley contra Carlos Rosenkrantz por el 2x1 y, entre otros, el de la asociación de juristas contra este último (cuando era presidente de la Corte).Juntos por el Cambio, de todos modos, anticipaba la jugada legislativa y, en un Zoom de la Mesa Nacional, decidió rechazar todo y punto. Argumentaron que los pedidos de juicio político tienen seria “gravedad institucional” y que es “inadmisible el intento de juicio político a la Corte Suprema”. O sea, no acompañará tampoco sus propios pedidos de juicio político a la Corte.El proyecto del FDT tendrá acusaciones distintas para cada juez de la CSJN. Por el caso de la Coparticipación, habrá un cargo específico contra Rosatti por el escándalo del intercambio de información y recomendaciones entre Silvio Robles -su vocero- y el gobierno de Larreta, mientras que se apuntará al resto de los ministros por firmarlo.Por el caso del Consejo de la Magistratura, en el que los cortesanos borraron la ley que estaba vigente y reimpusieron una normativa ya derogada, habrá un cargo específico contra Rosatti y el resto de los ministros, menos para Lorenzetti debido a que no firmó el fallo ni avaló retrotraer la ley vieja del Consejo.El reglamento interno habilita a los acusados a decidi si van o no a la Comisión, pero deben justificarlo sí o sí en caso de ausentarse. El oficialismo planea juntar toda la prueba, mostrarla y, con eso, invitar a los ministros de la Corte a defenderse.En el caso de los citados que no son plausibles de juicio político, la Comisión puede pedirle a un juez que ordene el traslado por la fuerza pública si aquel citado no argumente racionalmente su faltazo. “Vamos a pedir que vengan Silvio Robles y (Marcelo) D´Alessandro, y tienen que venir, no están protegidos”, explicó Tailhade.Los legisladores también van a pedir que vayan a declarar los senadores Luis Juez y Huberto Schiavonni, firmantes de la estrategia parlamentaria que le habría sugerido Robles a D´Alessandro para no convalidar la designación de los senadores del FDT en el Consejo.