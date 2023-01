Las prepagas cuestionaron los cambios que estableció el Gobierno nacional para las prestaciones de medicina privada

El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, cuestionó los últimos cambios que estableció el Gobierno nacional para las prestaciones de medicina prepaga y advirtió que van a "aplicar multas si los clientes falsean su declaración de ingresos"., manifestó Belocopitt, y argumentó que "el otorgamiento (de este esquema bonificado) es un impacto económico muy contundente".“El sistema va a cobrar menos de lo que corresponde por una decisión del Estado. El primer concepto que tenemos que tener en claro es con todas las letras: no falseen las declaraciones juradas porque es una causa de rescisión de contrato”, dijo el también presidente de Swiss Medical, y mencionó como alternativa la posibilidad de laDe esta manera, señaló: “Las empresas, utilizando todos los mecanismos que existen, como el Nosis o el Veraz, vpara analizar si el sujeto tiene la realidad económica que dice tener”.El sistema que reglamentó la Superintendencia de Servicios de Salud implica una fórmula que determina todos los meses cuál debería ser el incremento máximo del costo de los planes de medicina prepaga, que debería equivaler al 90% de lo que marque el índice Ripte (que refleja la evolución de los salarios formales) del mes anterior.Ese tope aplicará para quienes tengan ingresos menores a los 6 salarios mínimos, vitales y móviles. Para determinar si un cliente puede ingresar en el nuevo esquema deberá presentar todos los meses una declaración jurada ante la superintendencia en la que especifique cuáles son los ingresos totales del hogar, según sostienen desde UAS. Si no supera ese umbral de 6 SMVM, tendrá a su alcance el esquema bonificado. El esquema durará 18 meses.Otra medida que se tomó en paralelo fue la de establecer que las empresas deberán ofrecer un plan de cobertura con copagos que tenga un precio al menos 25% menor al plan más barato que tuvieran en su servicio.Sobre este aspecto, el presidente de UAS mencionó que las empresas prestadoras de medicina privada tomarán la decisión de ofrecer “más o menos planes de acuerdo a sus necesidades comerciales”. Por otra parte, postuló que las prestaciones serán las mismas pero “no idénticas”, ya que algunos prestadores pondrían no estar incluidos. “No puedo obligar a alguien a trabajar conmigo”, dijo Belocopitt. “Vamos a tratar de hacerlo lo mas parecido posible”, mencionó.En términos generales, el principal directivo de la UAS cuestionó “el cambio de reglas de juego para el sector”. “El sistema tiene una crisis y tenemos una responsabilidad mayor que es que el sistema sea sustentable y sólido para atender a nuestro segmento de afiliados.”, advirtió.