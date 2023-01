Cavallo pronosticó un triunfo opositor en 2023 y la vuelta de los '90: ajuste, privatizaciones y dólar a 500

“Muy probablemente, las reformas que se producirán tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023 se parecerán mucho más a las de los noventa que a las que prevalecieron a partir de 2002”

El ex ministro de Economía durante las presidencias de Carlos Saúl Menem y de De la Rúa,compartió una nueva editorial en su blog donde consideró que el panorama económico será positivo en 2024 luego de que la oposición triunfe en las elecciones de este año. Además elogió a el diputado Javier Milei y su apreciación de "las reformas neoliberales de los '90 como referencia para futuras reformas".Para Cavallo los anuncios de los principales candidatos de la oposición “sobre un gran cambio en la organización de la economía que incluye la eliminación total del déficit fiscal y la emisión monetaria ayudan a reducir el riesgo de un episodio hiperinflacionario como el ocurrido en la transición del gobierno del presidente Alfonsín al presidente Menem en 1989”.Aunque criticó “la presencia de fuertes grupos organizados de beneficiarios de los subsidios sociales y económicos” que, en su opinión, alimentan el escepticismo de los agentes económicos sobre la viabilidad de un proceso rápido de reformas exitoso”.El ex ministro de Economía consideró que en términos de inflación y crecimiento “el 2024 no será muy diferente al 2023”.“La gran diferencia se manifestará en cuanto a, la eliminación de subsidios, las reprivatizaciones de empresas que fueron estatizadas durante los gobiernos kirchneristas y la reforma del sistema monetario, para evitar una emisión excesiva en el futuro”, auguró.En ese sentido señaló que existe “”., estimó.Porque el ex ministro considera que “como moneda de curso legal como sucedió bajo el plan de convertibilidad”, básicamente Cavallo encuentra en la oposición la posibilidad de la dolarización, pero remarca que “l”.Para Cavallo “el tipo de cambio tras la reunificación y”. “Sería un desenlace como el de la reunificación y liberalización implementada en diciembre de 2015 por el recién promulgado gobierno de Macri cuando el tipo de cambio oficial estaba en 9 pesos por dólar y saltó a 13 pesos por dólar”, comparó.Asimismo quien fue ministro de Menem sostuvo que la eliminación del sesgo anti exportador de la estructura de tipos de cambio “debería ayudar a recuperar el superávit comercial de 2021 y facilitar la estabilidad del mercado cambiario”.Al respecto señaló que con una inflación anual en 2024 aún alrededor del 100%, pero con una inflación mensual al final de ese año debajo del 2%, el Gobierno podría “alcanzar una inflación anual no superior al 20% en 2025”.“Si este fuera el curso de los acontecimientos durante 2024 y 2025 se asemejaría claramente al comportamiento de la economía en 1991 y 1992, los dos primeros años del plan de convertibilidad que son referencia de los economistas de oposición para las futuras políticas de estabilización y crecimiento”, alardeó.En términos políticos Cavallo señalo que el oficialismo “no está ofreciendo ningún curso de acción alternativo para arreglar la economía que pueda ser atractivo para el electorado y la oposición”, aunque admitió que “está mostrando más vitalidad y determinación que en la campaña de 2015 para producir un gran cambio”.Al respecto destacó la aparición de Javier Milei con La Libertad Avanza. “El surgimiento de una fuerte alternativa libertaria está teniendo una fuerte influencia en el tipo de discurso económico de la oposición. Hay mucho más énfasis en el papel del libre mercado, la apertura de la economía, la reforma del Estado, la disciplina fiscal y la libertad económica en general, que lo que estaba presente en el discurso de “Cambiemos” en 2015”, subrayó Cavallo.Y le atribuyó al libertario que “por primera vez desde el abandono de la convertibilidad en 2002,Estas ideas están recibiendo apoyo entre jóvenes, trabajadores y personas de escasos recursos que en el pasado fueron atraídos por políticas populistas y estatistas”.“Milei, con un estilo muy particular, combinó un rescate de las políticas Menem-Cavallo de los años 90 con una interpretación de la Escuela Austriaca de las políticas económicas argentinas y propuestas de reforma basadas en la eliminación total de las restricciones a la libertad económica impuestas por decisiones discrecionales de los políticos” analizó positivamente.