Cristian Ritondo del lado de Macri: "Si es candidato, es difícil enfrentarlo"

El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados,, se sumó a las internas de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales 2023 y"Más cambio que juntos.", sostuvo el diputado en diálogo con Radio Rivadavia, algo parecido a lo que había señalado su líder durante la segunda presentación de “Para qué” en Mar del Plata El ex ministro de Seguridad bonaerense señaló que la alianza opositora debe estar atenta al día a día del país más allá de la campaña hacia los comicios: ". Nadie puede distraerse, por más que haya recorridas por ser un año electoral".Ritondo, que ratificó sus intenciones de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, analizó la figura del ex presidente Mauricio Macri: "", consideró."Mauricio va a estar ordenando el espacio, ayudar a tener los mejores candidatos, va a ayudar con la idea y tiene la experiencia de haber sido Presidente", añadió.Por otra parte,y afirmó que "está alejado de la realidad y ahora va por las instituciones". "No van a llegar (a destituir a la Corte), porque Juntos por el Cambio tiene una posición clara, pero sin embargo insisten", concluyó Ritondo.