El ENRE ordenó a Edesur resarcir a usuarios afectados por cortes de luz de diciembre: ¿cuánto cobrarán?

A través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Gobierno nacional ordenó a la distribuidora eléctrica Edesur resarcir a miles de usuarios por diversos cortes de luz que se produjeron entre el 1 y el 20 de diciembre

Lo hizo mediante lapublicada este martes en el Boletín Oficial. Según el ente regulador,, criterio que se cumplió en el período descripto y que se categoriza “Afectación Extraordinaria de la Prestación del Servicio”.El ENRE tiene comprobado que el pico de usuarios afectados en ese período se produjo entre el 5 y el 12 de diciembre, con más de 70.000 usuarios afectados cada día pero un máximo registrado el 11 de diciembre, cuando 203.195 clientes se quedaron sin luz.Una de esas jornadas es muy recordada por los argentinos afectados, ya que fue. A lo largo del día, Edesur dejó sin luz ni chance de ver el partido a 181.602 usuarios de la zona que concesiona.Para las interrupciones mayores o iguales a 10 horas y hasta 24 horas, el monto de resarcimiento será de $1451. Para aquellas mayores o iguales a 24 horas y hasta 48 horas, $2418. En tanto, los cortes superiores a 48 horas implicarán un resarcimiento de $3385. El resarcimiento corresponde a cada una de las interrupciones, por lo que si un usuario fue afectado en más de una oportunidad deberá recibir la misma cantidad de pagos que de cortes.La información fue suministrada por Edesur a través del canal “Web Service”, y aún no se cuentan con los datos que dan cuenta de los casos “en que la distribuidora invoca causales de casos fortuito o de fuerza mayor”, o en las cuales tuvieron responsabilidad “la realización de obras de inversión destinadas a mejoras de la calidad en la red”.A partir de esta información y tomando como referencia el Costo de la Energía No Suministrada (CENS) de la tarifa T1R1 (de consumos iguales o menores a 150 kilovatios por hora), el ENRE ordenó a Edesur resarcir a todos los usuarios afectados entre el 5 y el 12 de diciembre.Del mismo modo, la autoridad reguladora indicó que los resarcimientos dispuestos no excluyen la posibilidad de aplicar sanciones a la distribuidora “por otros incumplimientos en que hubieran incurrido durante los eventos a que se refiere esta resolución, así como de los reclamos que los usuarios puedan realizar por los daños producidos a las instalaciones y/o artefactos de su propiedad, cuyo reconocimiento cuenta con un procedimiento especifico”.Los resarcimientos deberán ser acreditados en las cuentas de los usuarios durante los próximos 20 días hábiles. Se verá reflejado como crédito en la próxima factura, la cual deberá consignar en forma desagregada dicho resarcimiento.Si el crédito excede el importe, se deberá mencionar el saldo remanente, el cual se acreditará en las siguientes facturas hasta quedar en cero.Una vez resarcidos los usuarios, Edesur deberá informar al ENRE el cumplimiento de dicho proceso de acreditación, con documentación certificada por auditor externo o contador público.