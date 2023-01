Tarjeta Sube: aumenta el plástico este martes y pasa a costar $490

Este martes 17 de enero comprar el plástico de la tarjeta SUBE para viajar en transporte público aumenta, tras la oficialización de la medida en la Resolución 2/2023 del Boletín Oficial.La compra del plástico pasó así de $175 - que es el equivalente a cinco boletos mínimos en el AMBA - a $490, número al que se llegó a partir de una modificación en base a una nueva fórmula de cálculo que ya no considera sólo el precio del ticket sino también otros factores.Según informaron las autoridades nacionales, el aumento del plástico se debe a una actualización del valor de los costos de fabricación y la evolución del boleto mínimo en el AMBA, en el marco también del faltante de insumos a nivel mundial.La medida había sido publicada anteriormente en el Boletín Oficial. "Se modifica el mecanismo de actualización de precio de la SUBE con el objetivo de garantizar la producción de tarjetas para todas las localidades del país donde funciona", en un comunicado oficial.Desde SUBE explicaron que además de los aumentos en insumos plásticos y componentes tecnológicos, en los últimos meses hubo mayores "gastos de infraestructura, gestión logística, impuestos y aumento del saldo negativo de la SUBE".De esta manera, la medida "busca resguardar el valor de SUBE y promover el cuidado de la misma, ante el faltante de insumos tecnológicos que existe a nivel mundial", sumaron desde el organismo.El trámite es gratuito y en primer lugar se debe crear el PIN SUBE en el apartado "Programas y Beneficios" de la página Mi ANSES.Luego se debe registrar la tarjeta SUBE y activar la Tarifa Social Federal en una terminal automática. En caso de no poder hacerlo, también está la opción de realizarlo en la app Carga SUBE o en un dispositivo de Conexión Móvil.Desde el Ministerio de Transporte invitan a los usuarios que no puedan realizar el trámite o tengan dudas de consultar las redes sociales oficiales de la Tarjeta SUBE, comunicarse al 0800 777 SUBE (7823), o escribir vía WhatsApp para más información.En 2022, el Gobierno habilitó un chatbot llamado "Subi" en WhatsApp, donde se puede chequear el saldo y averiguar dónde hay stock de tarjetas para comprar.El número es +54 9 11-6677-7823. La sube también se puede solicitar por esta vía de comunicación. Para eso es necesario seguir estos pasos;- Completar el formulario disponible en el siguiente link.- Una vez completados los datos personales y de contacto, se debe seleccionar el tipo de envío.- Luego, llegará el momento de pago, donde se puede elegir entre tarjetas de débito, crédito, efectivo o dinero en cuenta.- Una vez realizado el pago, llegará la factura por mail.Si se eligió la opción de envío a domicilio: el correo realizará tres visitas en el domicilio informado en un plazo mínimo de cuatro días hábiles y hasta un máximo de diez días hábiles desde acreditado el pago.Si se eligió el retiro en sucursal: una vez acreditado el pago, se debe asistir por la sucursales del Correo o Centro de Atención con el documento vigente y el comprobante de la transacción. Atención: el centro guardará la tarjeta por un máximo de 10 días hábiles.De forma online, se puede comprar un máximo de dos tarjetas. A la compra de las tarjetas hay que sumar luego el coto de envío.Tras oficializar un aumento del 39% en la tarifa del colectivo en el AMBA para el inicio de 2023, el Ministerio de Transporte actualizó los valores de la tarjeta SUBE y su monto de emergencia, es decir, el máximo en negativo que acepta el sistema.Desde el 1º de enero, el boleto mínimo para los tramos cortos de hasta 3 kilómetros en colectivos del AMBA pasó de los $25,20 a los $35 pesos. Para los viajes de entre 3 y 6 kilómetros subió de $28 a $39; los tramos de 6 a 12 km de $29,40 a $42; los de 12 a 27 km pasa de $30,80 a $45; y por último, los trayectos de más de 27 kilómetros pasaron de costar $32,20 a $48 pesos.Por eso, dado que el monto negativo está vinculado de forma directa con el precio del servicio, el nuevo saldo negativo pasó a ser de 140 pesos. Este es el equivale a cuatro boletos mínimos, que hasta el 31 de diciembre era de 100 pesos.