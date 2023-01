Buena noticia. EL Indec informó que en diciembre, el intercambio de bienes con el exterior registró una ganancia de 1.102 millones de dólares, lo cual sumado a lo obtenido en los períodos anteriores hizo cerrar el año con saldo positivo.

De esta forma, en 2022, las exportaciones sumaron un total US$ 88.446 millones y las importaciones, US$ 81.523 millones.Por lo tanto, durante el año pasado se registró un superávit de US$. 6.923 millones, frente a los US$ 14.751 millones de todo 2021. Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre, el intercambio de bienes con el exterior dejará una ganancia de US$ 1.102 millones, contra los US$ 371 millones de igual mes del 2021.