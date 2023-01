Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 26 de enero

Según los relevamientos periodísticos en la City porteña, el dólar blue subió $2 y cerró este jueves 26 de enero a $385 para la venta, con lo cual opera en un nuevo récord nominal por tercer día consecutivo.Con este aumento, leve, se suma a las subas de $5 el martes y $2 el miércoles, que hacen que la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 107,7%, su mayor nivel en una semana.La semana anterior, en tanto, el dólar blue acumuló una suba de $8 (+1,9%). Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento mayorista fue de US$ 230,530 millones, en futuros MAE US$ 90 millones y en el Rofex US$ 508 millones. El Banco Central tuvo ventas por US$ 45 millones para asistir a la demanda en el mercado y el saldo de enero cambió de signo: ahora es negativo en unos US$ 48 millones.El dólar oficial minorista se vendió a un promedio de $ 192,44 promedio, con una suba de 19 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 317,82.En el mercado bursátil el dólar contado con liquidación avanzó 0,6% a $ 368,25 por unidad, y el dólar MEP escaló 0,5% a $ 354,31.El índice S&P Merval subía 0,30% y se ubicaba en 260.863,92 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con altibajos. Los papeles de Transener y BYMA anotaban alzas de 3,21% y 2,92%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaban de manera dispar, con subas de 3,6% en el caso Mercadolibre y descensos de hasta 2,1% en el papel de YPF.En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con bajas de hasta 1,5%, mientras que los títulos en pesos registraban alzas de hasta 0,2%. Así, el riesgo país aumentaba 0,2% hasta los 1.838 puntos básicos.