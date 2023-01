Luego del pedido de Massa, la Justicia comenzó a investigar la recompra de bonos

La justicia federal comenzó a investigar si hubo maniobras especulativas detrás de la r ecompra de bonos en dólares que anunció el ministro de Economía,, frente a la sospecha de que se filtró información que permitió a ciertos operadores del mercado bursátil obtener ganancias de hasta 50%.La semana pasada el ministro había enviado una solicitud al presidente de la Comisión Nacional de Valores,, para "abrir las actuaciones pertinentes" que permitan determinar si hubo maniobras para hacerse de "beneficios extraordinarios" y concretar "un ataque especulativo contra la moneda nacional". Y esclarecer la “posible filtración de información sensible respecto de la decisión del gobierno en la recompra de deuda en moneda extranjera".Por lo que ahora,, quien le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti abrir la investigación y llevar adelante una serie de medidas,de aquellos que compraron bonos y llamar a declarar al titular Negri como testigo en la causa.Según el dictamen marca el objetivo de “establecer si la actividad del mercado de capitales en fechas anteriores a la Resolución nro.1/23, respecto a los bonos allí detallados,por parte de las personas que tuvieron conocimiento previo de dicha resolución, lo que habría permitido a algunos particulares privilegiados hacerse con beneficios económicos extraordinarios”. También se quiere saber “”.Es que el miércoles 18 de enero por la mañana Massa anunció que la Argentina iba a recomprar deuda pública por más de mil millones de dólares para “seguir mejorando el perfil de deuda del país y continuar bajando el riesgo país”. El mensaje había sido grabado la noche anterior. Lo que fue llamativo fue el crecimiento de operaciones y el interés por ciertos títulos públicos mientras subía el precio del dólar.Por lo que el jueves 19 de enero, el abogadopresentó una denuncia y”.El viernes siguientepresentó una segunda denuncia. “Hay agentes pasibles de haber fomentado una corrida cambiaria, manipulando el mercado para generar pánico y forzar una dolarización entre ahorristas argentinos que, sabemos, son muy sensibles a las fluctuaciones bruscas en las cotizaciones del dólar”, sotuvo.“Si hubo alguien que hizo esto necesariamente estuvo operando el GD30 comprando con pesos y/o vendiendo contra USD, especialmente los días 16 y 17 de enero, días de elevado volumen en la ronda de negociación en pesos”, consideró y agregó que “están quienes podrían haber utilizado información privilegiada asociada al anuncio de la recompra para obtener una ganancia por un aumento del precio en USD del bono”.Ese mismo viernes,; la existencia de maniobras especulativas en la compra-venta de títulos públicos en mercados regulados por la CNV bajo distintas monedas de liquidación con el objetivo de manipular la plaza y generar un alza en las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos comúnmente conocidos como dólar MEP y dólar Contado con Liquidación (CCL); y la identificación de los posibles beneficiarios de esas maniobras”.Massa también le indicó a Negri que se presentara ante la Justicia.pero como las tres denuncias se tratan del mismo hecho se acumularon donde se radicó la primera:La jueza Capuchetti, quién por ahora investiga el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta que se defina si es recusada de la causa o no, no tiene todavía imputados en la causa.Al respecto el fiscal detalló que los imputados podrían surgir, eventualmente, de la recolección de información que está pidiendo ordenar a la jueza. Según informó Infobae, González reclamó queEl fiscal quiere el detalle de qué bonos efectivamente fueron objeto de la medida, y si con posterioridad a la fecha (18-01-23) estos subieron su cotización en comparación con sus valores históricos. Además reclamó levantar el secreto bursátil para que “se le requiera a la Comisión Nacional de Valores las listas de las personas humanas y jurídicas que adquirieron bonos denominados en dólares, en las semanas previas a la implementación de la decisión del gobierno nacional de recompra de deuda en moneda extranjera”.Gonzales también le pidió que el Banco Central de la República Argentina informe, en calidad de agente financiero del Tesoro, de qué forma operó la recompra dispuesta por la Resolución nro. 1/2023.