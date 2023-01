"Ya recuperaron rentabilidad, ya está": Lammens al sector privado turístico y los aumentos

el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, ponderó el papel del programa Previaje 4, que se viene para los meses de mayo y junio, pero además se refirió a la cuestión de la inflación en los precios del sector con un mensaje claro para el sector turístico privado

"Tuvo más del 90% de imagen positiva entre los que lo usaron y mas de 70% en general entre los que no lo usaron"

En pleno de una temporada de verano que se muestra nuevamente como muy buena,, enfatizó el funcionario nacional, en una entrevista con Futurock. Es que además de los datos concretos, incluso hubo algunos señalamientos al interior del Frente de Todos, como cuando la vicepresidentareconoció las virtudes del Previaje pero también puso un asterisco en los niveles de los precios en el sector que alcanzaron a superar en 2022 al nivel general suba de precios.Es por eso que, en coincidencia, Lammens precisó que "el turismo tuvo que recomponer rentabilidad, pero eso ya está, ya han recuperado márgenes, rentabilidad"., recalcó el ministro nacional, antes de señalar quePor último, respecto de la actual temporada de verano, el ministro se negó a calificarla como una temporada récord aunque se mostró optimista: "Me sorprende lo que pasó en la segunda quincena de enero y los niveles de reserva de febrero. Me parece que vamos a tener una muy buena temporada. Si sigue mostrando este nivel de demanda, por ahí estamos en los niveles de la temporada pasada".Respecto del Previaje 4, Lammens reiteró que estará diponible para temporada baja "como el anterior que resultó muy bien", y agregó: "Era importante readecuar la herramienta, fue exitosa y hubo consenso político y también entre la gente que lo usó"., celebró el funcionario respecto del apoyo que recibe la medida, y defendió que se realice para temporadas que habitualmente tienen un menor caudal turístico.Además, el funcionario marcó que "no tenía sentido un Previaje masivo como el 2, que fue para todo el año, pero si la herramienta tenia sentido para le temporada baja"."Ahora tiene sentido fortalecer y estimular el turismo interno que termina siendo una de las actividades que mas empleo genero, es el 16 mes consecutivo que el turismo lidera la creación de empleo registrado", destacó.Lammens precisó, en la misma línea, que el programa PreViaje "tiene una virtuosidad que no tiene ningún otro programa nacional, recupera 83 pesos de 100 que invierte y formaliza al sector", celebró en respuesta a "economistas ortodoxos" que califican al programa como un subsidio a la clase media."El Pre Viaje 3 funcionó como control de precios, los empresarios cumplieron con el acuerdo", señaló sobre el desempeño del sector privado durante la vigencia del programa.