Paritarias, aumento y bono: febrero llega con buenas noticias para siete gremios

noticia positiva para varios sectores de trabajadores parece superar la primera: al menos siete gremios recibirán aumentos en sus salarios y dos de ellos, bonos acordados por paritarias

Con la llegada de febrero el bolsillo de los consumidores tendrá una mala noticia, ya que se activan subas que presionan sobre la inflación e impactan en el bolsillo, pero también unaLa novedad implica que los trabajadores de los gremios que llegaron a esos acuerdos paritarios recibirán al menos un plus en su sueldo que continuará a lo largo del año y, además, un bono extra para poder afrontar el impacto de los incrementos en combustibles, servicios y prepagas que llegan con febrero.Según un artículo publicado por ámbito.com,En febrero les toca el tercer aumento acordado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Se trarta de un 5% que se suma al 8% de diciembre y al 7% que recibieron en enero. Esta suba del 5% la recibirán quienes cobran por día, semana o quincena. En el caso de quienes cobren por mes, el ajuste se verá en marzo.El SMATA acordó un bono de $200.000 a $300.000 a liquidarse en los últimos días de febrero y hasta el 10 de marzo. El pago extraordinario consiste en la retribución de 150 horas para todos sus operarios de terminales y autopartistas. Al tratarse de la liquidación de dichas horas, el pago es distinto según la categoría de cada empleado y empleada.En tanto, en base a la dinámica paritaria acordaron el 18,39 % para enero, febrero y marzo. El bono ya se concretó para las terminales automotrices y las empresas de autopartes, pero la intención de SMATA es extenderlo al resto de las empleadoras donde se desempeñan los afiliados.Por la paritaria 2022-2023 de enero, los trabajadores de comercios recibirán un incremento del 13,9% en febrero mientras que en marzo tendrá una suba del 9,9%.Los encargados de edificio cobrarán en febrero el anteúltimo bono acordado en 2022: $26.000 en el segundo mes del año, al que se le suma un 16% por paritarias.En octubre se acordó un incremento salarial del 48% para el último tramo del período paritario, destinado a la cuarta categoría establecida en el artículo 6 del mencionado convenio colectivo, y se aplicará el porcentaje al salario básico de las restantes categorías y adicionales.Una vez abonado el salario de febrero, solo quedarán los 26.000 pesos a liquidar en marzo. En este mismo mes, también se reabrirán paritarias.La paritaria 2023-2023 tendrá vigencia a partir de febrero en tres cuotas. En febrero se percibirá un 10% de aumento, en marzo un 8% y en abril un 5,13%. Las cuotas tomarán como base el salario de diciembre 2022 cobrado en enero, por lo que para calcular el aumento anual no se debe sumar directamente al 60% ya acordado. El incremento anual se calcula sobre el salario de mayo 2022 y resulta en un 97%.El SOEICHA firmó recientemente el cierre de su paritaria 2022 con un aumento acumulado del 107%. También acordaron una suma no remunerativa de $17.500 en febrero, beneficio que alcanza a 4.850 afiliados.El FATSA pactó con droguerías y laboratorios farmaceúticos un aumento del 96% correspondiente a la paritaria 2022.