Este miércoles se habilita otra vez el trámite para obtener una reducción en la suba de las prepagas: cómo hacerlo

A partir de este miércoles 1° de febrero se habilitará nuevamente el formulario para obtener un tope en el aumento autorizado por el gobierno nacional en las cuotas de las prepagas. Se trata de un trámite sencillo que debe realizarse entre el 1 y 20 de cada mes y que puede encontrarse en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud. Podrán beneficiarse del tope en el aumento de las cuotas de las prepagas quienes tengan perciban ingresos que no superen los seis salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).El SMVM sube a partir de febrero a 67.743 pesos por lo tanto podrán tramitar el tope en la suba quienes ganen hasta 406.458 pesos. Quienes cumplan con este requisito y realicen el trámite tendrán entonces un incremento en el valor de la cuota que no podrá superar el 90% del índice de evolución de los salarios Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Hasta el año pasado, las cuotas de la medicina prepaga se actualizaban a partir de un índice de costos de salud. Sin embargo, los altos porcentajes de aumento de los últimos meses de 2022 llevaron al Gobierno a establecer un nuevo mecanismo de subas para las personas que tienen ingresos menores a seis salarios mínimos.La gestión deberá realizarse entre el 1 y 20 de cada mes en la web https://www.sssalud.gob.ar/misssalud. Antes de ingresar, es requisito tener Clave Fiscal nivel 3 de la AFIP o superior y adherir el servicio “Mi SSSalud” a la clave fiscal.1. Una vez que se accede a la web de la Superintendencia de Servicios de Salud, hacer clic en el acceso a Declaración Jurada para Usuarios de Prepagas.2. Para acceder al formulario de carga de datos, hacé clic en el botón “nueva declaración”. Esta opción estará visible del 1 al 20 de cada mes. Se puede registrar una declaración jurada por prepaga por período. Del 21 en adelante, de cada mes, la funcionalidad no se encontrará disponible.3. Hacer clic en el botón “Selección de entidad de medicina prepaga” para desplegar el buscador que permite seleccionar una empresa de medicina prepaga .4. Cada usuario debe buscar su prepaga. La búsqueda se puede realizar por número de CUIT o ingresando parte de la denominación lo que despliega una lista con las coincidencias que se vayan generando. Cuando se encuentra la prepaga correspondiente, se debe seleccionar haciendo clic en “aceptar”.5. Hacer clic en SÍ en las dos casillas de condiciones (declaración y autorización) y confirmar el trámite haciendo clic en el botón “confirmar”. El beneficiario no podrá registrar más de una Declaración Jurada por período para la misma prepaga. En caso de requerir hacerlo para más de una prepaga, se debe hacer en declaraciones juradas individuales.6. Una vez confirmado, se vuelve a la pantalla inicial con el registro de las declaraciones ya ingresadas.Según datos oficiales, hay más de 6 millones de usuarios de servicios de salud prepaga. De ese total, más de 1,9 millones de personas se encuentran alcanzadas por planes corporativos que sus empleadores suscriben con las empresas que cubren sus costos en forma total o parcial. El resto, se divide entre los que contratan prepagas en forma directa -más de 1,6 millones- o trabajan en relación de dependencia y derivan sus aportes obligatorios a entidades que suscriben convenios con las prepagas.