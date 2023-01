Aníbal Fernández insistió con la reelección de Alberto y dejó en offside a JXC por Jones Huala

El ministro de Seguridad,, insistió en que el presidente Alberto Fernández "es largamente el candidato” del Frente de Todos para las elecciones presidenciales de este año y cruzó a Juntos por el Cambio por la detención de Facundo Jones Huala . “Quieren sacar ventaja berreta y sin sentido”, manifestó.", afirmó Aníbal Fernández en declaraciones que brindó a Radio 10 sobre una relección de Alberto.El ministro señaló que las encuestas que circulan donde el Presidente queda abajo de la lista son solo "la foto de un momento" y que "no se parece a la foto del momento en el que se presentarán las listas"."Las PASO están habilitadas en el Frente de Todos,", aseveró.Por otro lado, señaló que no hubo un conflicto entre el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y Alberto Fernández, luego de que desde el entorno del ministro trascendiera que estaba "dolido" por no ser invitado a un encuentro del presidente con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y referentes argentinos de Derechos Humanos.Estaba presente en el búnker de Lula, al día siguiente cuando llegó el Presidente para saludar a Lula, el Presidente pidió que Wado se quede al almuerzo", explicó.Ademásy puntualizó que el Gobierno nacional “hizo lo que ellos nunca pudieron resolver” cuando estuvieron al frente del Poder Ejecutivo.“Cuando le tocó a (Patricia) Bullrich trabajar el tema en la Patagonia, significó la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”, recordó el funcionario sobre la exministra de Seguridad durante el macrismo. Y añadió: “”.La oposición había considerado que hubo una supuesta “inacción” del gobierno nacional tras conocer la detención de Jones Huala Diferentes líderes macristas cuestionaron la tardanza del hallazgo y la política general del oficialismo sobre el tema mapuche.”, acusó Fernández y volvió a insistir: “Son como el carancho, de todo”.El referente de la comunidad mapuche había estado prófugo durante casi un año, frente a la condena en Chile de seis años de prisión por el incendio de una estancia chilena y la tenencia de armas de fuego, y fue detenido ayer en El Bolsón a manos de la Policía de Río Negro, con colaboración de las fuerzas federales.”, afirmó el ministro de Seguridad y recordó que cuando en noviembre de 2017 el ministerio comandado por Patricia Bullrich intentó desalojar a una comunidad mapuche en Villa Mascardi, “no pudieron hacerlo y fueron expulsados a piedrazos y bombas molotov”. “Se tuvieron que ir, no sacaron nada en concreto y dejaron todo como estaba”.Sin embargo, alardeó, “nosotros los sacamos” en octubre de 2022, algo que fue duramente criticado por el oficialismo y tuvo un costo en la interna del Frente de Todos: la renuncia de la entonces ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta.Sobre la detención explicó: “Sabíamos que en algún momento estaría en la Argentina y que lo íbamos a detener”, en referencia a la hipótesis que barajaron tanto él como su par rionegrina, Betiana Minor. “El trabajo lo hicimos nosotros a través de un comando unificado con la Policía de Rio Negro, que fue quien finalmente lo detuvo”, relató y se manifestó “muy satisfecho” por los resultados.“Hicimos un trabajo en unos meses con seriedad, optimismo, ganas y no tuvimos complicaciones ni hemos lastimado a nadie”, destacó Aníbal Fernández.