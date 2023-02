El Gobierno de no intervendrá en el aumento de la carne, que impactará en la inflación de febrero

El Gobierno no intervendrá ante el aumento que mostró el precio de la carne durante las últimas ruedas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, aunque analizará el nivel de abastecimiento porque considera un factor clave para amortiguar los incrementos. "Vamos a trabajar sobre el normal abastecimiento porque si el abastecimiento es normal el precio se acomoda", señaló el secretario de Agricultura Juan José Bahillo.La suba del precio de la carne en los mercados concentradores fue uno de los temas que se habló ayer en la reunión que mantuvieron representantes de la Mesa de Enlace y el Gobierno, según comentó el funcionario. Los valores de la hacienda en pie registraron aumentos de hasta un 30% y se espera que, en forma paulatina, se refleje en los mostradores debido a que, según los carniceros, no hay margen para un traslado económico dada la situación económica en general.Bahillo consideró que lo que está sucediendo en los últimos días es un "reacomodamiento" de los precios luego de haber estado casi durante nueve meses sin modificaciones. "El mercado de la carne es así, a veces tiene un tiempo de estabilidad y de repente se recupera", explicó el funcionario.Bajo esa lógica, Bahillo afirmó que, durante las conversaciones con los ruralistas, se estableció que habrá un monitoreo de la cantidad de cabezas que se ofrecen para mantener abastecido el mercado. Por el momento, descartó nuevas prohibiciones para exportaciones, pero indicó que se mantendrán las disposiciones para los siete cortes populares. "Estamos aprobando los pedidos de embarque que nos han hecho hasta el momento", afirmó el funcionario.El Gobierno dejó sin efecto el programa "Cortes Cuidados" que mantenía fijo el precio de venta al público de esas piezas, mientras que, además, los consumidores multiplicaban sus quejas por la calidad de esa oferta. El precio de la carne se mantuvo estable durante 2022 en gran parte porque la sequía obligó a muchos productores a una liquidación temprana de sus cabezas de ganado. De allí que, entre las medidas que dispuso ayer el Gobierno, se decidió que esas cabezas que fueron enviadas a frigoríficos en forma anticipada no serán computadas para el pago del impuesto a las Ganancias.En los últimos días, estos aumentos ya comenzaron a verse en carnicerías y supermercados. Así se refleja, por ejemplo, en el índice de precios en supermercados (IPS) que el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortínz (CESO) difunde todos los lunes. “El IPS registró una variación semanal (entre el 23 y 30 de enero) del 0,6% y una mensual (en las últimas cuatro semanas) de un 4,6%”, señaló al portal Ámbito Aldana Montano, del CESO, quien detalló que en la última semana se reflejó el impacto de la suba de la hacienda en los precios en góndolas: “La variación semanal de carnes nos dio un 3,5%. Entonces, quizá en enero no llegue a impactar esa suba en la inflación general, sino que va a pegar más de lleno en febrero”. “En principio, tenemos que decir que el precio de la carne venía muy retrasado. Con lo cual, más que aumento puede considerarse un 'recupero' del terreno perdido respecto del precio de la carne vacuna”, señaló por su parte Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.“Generalmente, por cuestiones estacionales, diciembre y enero suelen observarse aumentos en las carnes; sobre todo en diciembre, por las Fiestas. Pero la sequía aumentó la oferta y contuvo los precios de la hacienda. Pero ahora entró en fase de recupero, con aumentos que todavía no se convalidan en forma total en góndola, pero efectivamente en muchos lugares hay aumentos en los precios de la carne vacuna”, detalló Di Pace. “Para febrero, esto puede terminar impactando en la inflación general: de hecho, algo puede repercutir en enero, cuando hubo un aumento parcial de los cortes de carne. Pero definitivamente vamos hacia un escenario con el precio de la carne en alza, recuperando parte del terreno perdido el año pasado”, subrayó el analista.