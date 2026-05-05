05.05.2026 / ECONOMIA

Wall Street se entusiasma con YPF por una acción que crece por fuera de lo común


La suba del precio objetivo de la petrolera por parte de bancos internacionales reactiva el interés inversor, pero deja expuestas tensiones entre el potencial del sector y la política económica oficial.




Las acciones de YPF volvieron a posicionarse en el radar de los grandes jugadores financieros tras la mejora en su valuación por parte de J.P. Morgan, que elevó su precio objetivo a u$s61,5 por acción. En el mercado interpretan este movimiento como una señal de confianza en el sector energético argentino, aunque el contexto local introduce dudas sobre la sostenibilidad de ese optimismo.

En lo que va de 2026, los papeles de la compañía acumularon una suba superior al 22%, superando ampliamente al S&P Merval medido en dólares. Este diferencial refleja no solo el desempeño propio de la empresa, sino también el interés global por activos vinculados al petróleo en un escenario internacional de precios elevados.

El informe de J.P. Morgan destaca el rol clave de Vaca Muerta en la expansión de la compañía, con expectativas de crecimiento en producción y exportaciones. Sin embargo, este potencial convive con un modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei que prioriza la desregulación, generando incertidumbre sobre el marco de inversión a largo plazo.

A pesar del optimismo, otros actores del mercado adoptan una postura más cauta. Algunas proyecciones señalan que el verdadero salto de valor se verá recién hacia el final de la década, cuando maduren los proyectos de infraestructura y se resuelvan limitaciones logísticas que hoy condicionan el crecimiento del sector.

En ese contexto, el atractivo de YPF en Wall Street expone una paradoja: mientras los mercados internacionales apuestan por el potencial energético argentino, persisten interrogantes sobre el rumbo político y económico que podría definir si ese crecimiento se consolida o queda atrapado en un ciclo de expectativas incumplidas.

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