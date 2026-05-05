A 1400: el dólar baja y el Gobierno celebra, pero crecen las señales de fragilidad detrás de la estabilidad

El dólar mayorista retomó la tendencia bajista y se ubicó en $1.395, en una jornada marcada por la abundancia de divisas que “plancha” la cotización. Bajo la gestión de Javier Milei, el Gobierno exhibe este movimiento como una señal de estabilidad cambiaria, aunque el fenómeno responde en gran parte a factores estacionales y financieros más que a un fortalecimiento estructural de la economía.

Sin embargo, detrás de este escenario aparecen señales de alerta. La estabilidad del tipo de cambio convive con tasas reales negativas y una creciente dependencia del ingreso de capitales financieros y endeudamiento, lo que expone la fragilidad del esquema. La brecha cambiaria, aún por encima del 20%, refleja que las tensiones estructurales no desaparecen.En el mercado, las distintas cotizaciones acompañaron la baja, con el dólar MEP y el contado con liquidación en retroceso, mientras el blue mostró una leve suba. Este comportamiento mixto evidencia que la calma es parcial y que persiste la incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo cambiario.De cara a los próximos meses, el flujo de dólares podría sostenerse por la estacionalidad del agro, pero economistas advierten que el verdadero desafío llegará cuando ese impulso se agote. En ese punto, la política económica deberá demostrar si la “estabilidad” actual es consistente o si se trata de un equilibrio transitorio sostenido por factores excepcionales.