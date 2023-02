Cerruti confirmó que el Presidente evalúa crear una mesa política del Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández , como titular del Partido Justicialista, "de cara a las elecciones de este año, confirmó hoy la portavoz presidencial,"Estamos empezando a ver esos debates y alineamientos que forman parte de todo lo que tiene que pasar en un proceso electoral, en el que", afirmó Cerruti durante su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada.En ese sentido, señaló: "Estamos hablando de una mesa que define el armado electoral, tiene que ver con el PJ y el Frente de Todos". "", remarcó.Si bien no especificó,: "El año pasado, el 17 de noviembre en un acto, el Presidente dijo que íbamos a ir a unas PASO, donde todos y todas iban a poder expresar el candidato que mejor los represente, bueno, en este comienzo de año, estamos viendo esos debates".con representantes de los gobernadores, de los sectores sindicales, de las organizaciones sociales y de los partidos que integran la coalición oficialista, es decir, referentes del albertismo, el kirchnerismo y el massismo.Desde el entorno del Presidente aclararon, según informó El Destape, quepara discutir la estrategia electoral del Frente de Todos y no los temas de gestión porque estos no están en debate. Incluso Alberto señaló en su momento que la Presidencia no era un órgano colegiado y que le correspondía la toma de decisiones. "No se van a analizar las medidas de Gobierno", aseguraron.