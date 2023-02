El PRO bonaerense se reunió en Olavarría para definir la estrategia electoral

Compartimos los mismos valores y tenemos un objetivo en común: transformar la Provincia de Buenos Aires. Debemos trabajar unidos para ponerle un freno al populismo, a la corrupción y a las mafias. Somos el cambio y estamos juntos. pic.twitter.com/vkBYMbiFKn — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 3, 2023

En medio de la interna y los fogonazos a nivel nacional por las candidaturas presidenciales,de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo¿Empiezan con el pie izquierdo el enfrentamiento a la posible reelección de Axel Kicillof?Si bien estaba previsto que asistieran, la única intendenta del espacio opositor- que en Vicente López reemplazó a Jorge Macri cuando este se sumó al gobierno porteño-, y, senadora provincial y vicepresidenta del partido,Del asado participaron los cuatro candidatos amarillos que buscan ser gobernador de la Provincia:Santilli es un firme soldado del larretismo y uno de los mejores posicionados de la oposición, Ritondo está alineado con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, otra de las aspirantes presidenciales. Por su parte, Grindetti es un referente de la confianza de Mauricio Macri, mientras que Iguacel será el candidato que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, presente en sus filas.Además, participaron de la reunión Alex Campbell, Adrián Urreli, Pablo Petrecca, Javier Martinez, Héctor Gay, Guillermo Montenegro, Christian Gribaudo, Alejandro Ravinovich, Diego Valenzuela, Martiniano Molina, Javier Iguacel y Ramiro Tagliaferro.Justamente Martiniano Molina , ex intendente de Quilmes y diputado provincial de Juntos por el Cambio, participó en rol de "dirigente que no gobierna su distrito", pero en lugar de destacarse por su presencia lo hizo por una polémica que desató por mostrarse violando leyes viales en redes sociales, al viajar 300 km sin cinturón de seguridad.A pesar de la competencia interna,, según explicaron fuentes a Infobae, pero previo al almuerzo hubo malestar con el ex vicejefe de Gobierno porteño por organizar actividades de campaña en territorio bonaerense.. “Ninguno de nosotros organizó ninguna actividad de campaña porque entendemos que la centralidad del encuentro de hoy era la unidad”, protestó en comunicación con Infobae otro de los referentes bonaerenses.De todas formas, los 18 asistentes lograron, en un intento de mostrar la unidad que parecen no tener, la foto juntos que compartió Ritondo en su cuenta de Twitter. “Compartimos los mismos valores y tenemos un objetivo en común: transformar la Provincia de Buenos Aires. Debemos trabajar unidos para ponerle un freno al populismo, a la corrupción y a las mafias. Somos el cambio y estamos juntos”, sostuvo en el posteo el diputado.Durante el encuentro los dirigentes del PRO bonaerense acordaron mantener las reuniones virtuales que realizan los días lunes y, además, agregar encuentros presenciales cada 15 días. El próximo destino será La Plata, ciudad capital gobernada por Julio Garro.También dialogaron sobre temas relacionados a la inflación, la falta de empleo y la inseguridad, como máximas preocupaciones en sus distritos. Y analizaron las alianzas de cara a las próximas elecciones en las que buscará suceder al gobernador Axel Kicillof, quien todavía no confirmó si se postulará por la reelección.Algunos referentes del PRO, entre ellos Santilli, respaldan las fórmulas cruzadas con la UCR para competir contra el Frente de Todos, por lo que durante la charla se barajaron algunos nombres radicales para la candidatura a vicegobernador. Algo que si bien no está definido altera la interna de Juntos por el Cambio.Desde el radicalismo acaban de lanzar la precandidatura a la gobernación del titular del Comité Provincia, Maximiliano Abad, alineado con el diputado Facundo Manes, mientras que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, con el senador nacional Martín Lousteau.