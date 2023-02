Tras el levantamiento de los piquetes por el calor, el Gobierno dijo que no hay recortes de planes sino "revalidación"

los movimientos sociales y piqueteros decidieron concluir la protesta de este martes debido a la alerta amarilla por la ola de calor que atraviesa el AMBA, por lo que prácticamente concluyó la desconcentración en los distintos puntos afectados y la mayoría de los cortes en accesos fueron liberados

En en marco de una reunión en asamblea desarrollada en la zona del Puente Pueyrredón,Sin embargo, en la asamblea definieron la continuidad de medidas de fuerza la semana que viene y no descartron un acampe en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social.Elcomenzó a las 9.00 y fue convocado en protesta por la suspensión de cerca de 160.000 planes Potenciar Trabajo y terminó culminando pasadas las 13:00.“Ahora vamos a tener una asamblea para resolver lo pasos a seguir. En un rato vamos a levantar. No tuvimos respuesta de una reunión con la ministra (Victoria Tolosa Paz), porque no tiene lugar en la agenda, pero si se comunicaron dirigentes del ministerio de que están dispuestos a recibirnos. El tema es que tengan una respuesta a los operativos presenciales para que la gente pueda validar los datos, que no pudo hacerlo de forma virtual”, dijoen diálogo con la prensa antes de levantar la protesta.Y agregó:Por su parte, desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguraron a Télam este martes que "no hay un recorte ni bajas" de los programas "Potenciar Trabajo", sino que "hubo un largo proceso de revalidación de datos para poder administrar correctamente la asignación" de ese beneficio, en respuesta a las protestas., le dijeron a la agencia oficial fuentes de la cartera social que encabeza Victoria Tolosa Paz.En relación con el reclamo de que dispongan de puntos cercanos para la revalidación, desde la administración de Desarrollo Social advirtieron que están "acompañando a todos para que para no pierdan el programa, si es que les corresponde"."¿Cómo es posible que luego de un proceso que comenzó en el mes de noviembre y concluyó en enero las organizaciones no hayan podido llegar a contactar a los mismos que certificaban sus servicios durante ese mismo periodo? ¿Las unidades de gestión certificaban entonces los servicios de casi 150 mil personas que en realidad no iban a cumplir con su contraprestación?", reclamaron.