Insólito: diputada de JXC celebró que Macri no usaba el barbijo en pandemia en su saludo de cumpleaños

La diputada nacional de Juntos por el Cambio línea "halcón"saludó apor sucontando una particular costumbre del ex presidente pero como valor positivo: quetuiteó Ajmechet, llamativamente en una foto en que se muestra a sí misma con un barbijo puesto, en pandemia, mientras que Macri está a cara descubierta y sin protección, abrazándola.Luego, en una aparente explicación del significado de esa violación a las recomendaciones científicas por parte del ex mandatario, la legisladora escribió que éste "tiene una visión de la Argentina y sabe que allí solo se llega con coraje y haciendo algo diferente"."Feliz cumple @mauriciomacri", concluó Ajmechet su publicación para saludar al líder PRO, de quien aún se espera que revele si irá por un "segundo tiempo" como candidato presidencial en las PASO de Juntos por el Cambio, o si desistirá y dejará su lugar en el PRO a la competencia entreAjmechet es profesora en la UBA e ingresó como tercera precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista que encabezóen la interna de Juntos. Fue pedida para ese espacio por Bullrich.Se hizo famosa antes de ingresar al Congreso cuando los“Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers”, había escrito en 2012, por ejemplo. Ya en 2015, por si hubiera dudas de su pensamiento, explicaba: “La creencia en que Las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso”.Ajmechet no sólo tuvo expresiones contra los héroes de Malvinas y el reclamo histórico de soberanía de parte del Estado argentino, también sumó expresiones antisemitas y aporofóbicas. Tampoco dejó escapar la posibilidad de evidenciar su negacionismo y reivindicación del Terrorismo de Estado.La precandidata intentó eliminar muchos de estos mensajes al quedar en evidencia y recibir un repudio generalizado, pero fueron capturados por los usuarios y se volvió tendencia en las redes sociales.