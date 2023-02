Empieza la revisión 2022 del FMI con el inglés Nigel Chalk como referente

. Si todo sale como está previsto, entre la última semana de febrero y la primera de marzo, el Board del organismo se reunirá en Washington por primera vez en el año y avalará los números y porcentajes que desde ayer revisan los técnicos presentes en Buenos Aires enviados por el Fondo y los funcionarios argentinos comandados por el viceministro Gabriel Rubinstein. Una vez concluida la misión, la que demandará unas dos semanas de controles y revisiones, los visitantes volverán a Washington y elaboraran un paper que será luego reenviado al Board para su aprobación (se descuenta) final.Pero para que esto suceda, debe haber un paso previo: el aval de la oficina responsable del caso argentino. Esto es, el directorio para el Hemisferio Occidental, una repartición que desde la salida al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de Ilan Goldfajn está sin responsable máximo y a cargo interinamente del británico. En síntesis,. Y si así lo hace, entregarle a Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, un reconocimiento.. Luego la gestión Kirchner pagó el 100% de la deuda y Argentina dejó de tener relaciones con el FMI hasta que en mayo de 2018 Mauricio Macri firmó el Stand By. Este acuerdo no llegó a cumplir los dos meses de vigencia, hasta que fue renegociado en julio de ese año. Finalmente, ya en agosto del 2019, el acuerdo volvió a caer, y flotó sin destino hasta la renegociación de Martín Guzmán de marzo del año pasado.Como incluía metas anuales que el país debía cumplir con fecha a medir desde enero de 2022, si el Board aprueba las metas, recibirá un tilde anual después de aquel aval de 2004. Parece que así será.El economista volvió a ocupar el cargo de director gerente interino para el Hemisferio Occidental del organismo ante salida de Goldfajn. Algo que, a priori, no sería tan buena noticia para el país. Al menos en relación a las posiciones públicas que Chalk mantuvo siempre sobre la situación económica de Argentina.Chalk es una persona conocida para el país, ya que durante parte del segundo semestre de 2021 el británico ya había asumido como director interino ante la salida del mexicano-argentino Alejandro Werner en la conducción del Hemisferio Occidental. Como el período de este pedido de renuncia de Werner y la llegada de Goldfajn se extendió entre agosto de 2021 y febrero de 2022, la intervención de Chalk como interlocutor inevitable de la gente de Martín Guzmán fue importante.En aquellos tiempos el exministro de Economía discutía el Facilidades Extendidas y, entre otras cuestiones, verificaba la poca voluntad del organismo para avanzar, por ejemplo, en la reducción de las tasas de interés que se le aplicaba a países incumplidores como Argentina.l. Ninguna de las dos cosas fue otorgada y la tasa de interés siguió siendo la máxima, algo que luego generó problemas directos entre Guzmán y el kirchnerismo.Hay otro antecedente de la presencia de Chalk en la relación entre el FMI y el país. Fue uno de los principales responsables entre febrero y junio de 2018 de la negociación del acuerdo stand by firmado por el gobierno de Mauricio Macri. El funcionario ocupaba el cargo de segundo responsable del departamento del Hemisferio Occidental.