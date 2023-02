Repudio de Luchemos por la Vida a Martiniano Molina por mostrarse en auto sin cinturón de seguridad

El diputado provincial de Juntos por Cambio y ex intendente de QuilmesgeneróEn ese sentido recibió el repudio de la asociación civil Luchemos por la Vida , que se dedica específicamente a la promover la prevención de los siniestros de tránsito, quienes"En viaje a Olavarría, presumiblemente con fines proselitistas, no tenía puesto el cinturón de seguridad viajando en el asiento de atrás del vehículo. Y en el viaje de regreso, nuevamente viajó sin colocarse el cinturón, como puede verse en otra de sus historias de Instagram", precisó la asociación no gubernamental, hecho que Política Argentina documentó antes que el resto de los medios, que luego se sumaron.Molina viajó ida y vuelta sin cinturón a Olavarría, a más de 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de reunirse con otros dirigentes bonaerenses de JXC, donde se dirimen quién será candidato a gobernador bonaerense en una contienda interna que tiene como aspirantes a, entre otros.Desde Luchemos por la Vida que "hay una razón legal fundamental" para el uso del cinturón de seguridad, que es que "la ley vigente en todo el territorio nacional obliga al uso de los cinturones a todos los ocupantes de un vehículo automotor, y los niños deben viajar ajustados por un Sistema de Retención Infantil (SRI)"., señalaron a días de que Molina, que busca volver a ser intendente de Quilmes, se mostrara bromeando en redes sin cinturón.La organización civil recordó que políticos como Molina "no solo ponen en riesgo sus vidas y las de los demás, sino que no honran sus cargos y constituyen modelos negativos para la sociedad"."Si bien todos tenemos la obligación de respetar las normas de tránsito, resulta imprescindible que las autoridades sean ejemplares en esto ya que son ellos quienes gobiernan, en muchos casos legislan, y en otros fiscalizan las calles para asegurar el cumplimiento de las leyes y sancionar a los transgresores. Ante conductas en contra de la Seguridad Vial como ésta, deberían ser sancionadas con el máximo rigor", reclamaron.Finalmente, Luchemos por la Vida recordó que "la efectividad de los cinturones como medio eficaz para salvar vidas en caso de sufrir un siniestro vial es una verdad científicamente demostrada", ya que "impide golpearse o ser despedido del vehículo, hacia una muerte casi segura".