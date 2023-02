Alberto Férnandez pidió "más unidad que nunca" en el Frente de Todos

En medio de la interna del oficialismo, el presidenteafirmó que cada vez escucha “más el murmullo de la gente y menos el griterío de la política" y pidió “más unidad” en el Frente de Todos.Durante el cierre del acto de entrega de mobiliario escolar, material deportivo para clubes de barrio, y luego de firmar un convenio para construir una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Berazategui, Alberto sostuvo: "", en un balance de gestión."A los compañeros y compañeras, más unidad que nunca", pidió durante el final de su discurso el mandatario donde señaló:".En ese sentido, acompañado por los ministros de Desarrollo Social,; de Obras Públicas,; y de Educaciónel Presidente recordó una frase de Juan Domingo Perón: "Más allá de la heterogeneidad de estar unidos hay un común denominador; que los enemigos de la Patria no tomen el poder".Fernández afirmó que "" y aseguró que eso es lo que hizo durante gestión "desde el primer día en materia de vivienda, de obra pública y de salud", entre otras áreas. También anunció que "a fines de marzo va a estar entregando la vivienda número 100.000".El jefe de Estado aprovechó también para destacar que durante la pandemia de coronavirus su gestión puso "en valor el Estado" y se "puso en pie el sistema sanitario". "No nos detuvimos, seguimos adelante y no nos equivocamos. Cometimos errores pero nunca fueron en perjuicio de la gente", dijo el Presidente.