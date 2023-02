La Comisión de Educación en Diputados presiona para que JXC debata el proyecto de creación de universidades nacionales

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados presiona para que Juntos por el Cambio levante el bloqueo y se pueda debatir el proyecto de ley de creación de universidades nacionales.En ese sentido, la presidenta de la Comisión, Blanca Osuna (Frente de Todos), convocó para este martes a un encuentro con referentes educativos que reclaman el avance de los proyectos de ley que proponen la creación de ocho instituciones educativas.El encuentro se realizará a partir de las 14 en el Anexo C Sala 2 de la Cámara baja, con el lema "El derecho a la educación superior", se informó en un comunicado. "Recibiremos en la Cámara de Diputadas/os a las comunidades e instituciones que vienen trabajando, promoviendo y concretizando los sueños por las universidades nacionales Juan Laurentino Ortiz, Pilar, Delta, Madres de Plaza de Mayo, Cuenca del Salado, Ezeiza, Saladillo y Río Tercero", se precisó.“Desde mi rol de Presidenta de la Comisión de Educación asumimos estos espacios como vehículos de esas necesidades y demandas, con la convicción de su aprobación para seguir fortaleciendo el derecho federal a la educación superior”, manifestó Osuna en la convocatoria.Los proyectos para la creación de esas ocho universidades nacionales no pudieron ser tratados durante diciembre pasado en la Cámara baja. Los dictámenes formaban parte del temario de la sesión del 1 de diciembre que se frustró en medio de un escándalo que terminó con Juntos por el Cambio agraviando a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y de la del 21 de diciembre, que no reunió quórum por la ausencia de la oposición.Cabe recordar que Juntos por el Cambio ratificó que no dará quórum en Diputados mientras continúe el juicio político a la Corte Suprema.