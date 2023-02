Tras los cortes de luz, el Gobierno multó a Edesur en $1.000 millones y le puso supervisores

Desde el ministerio de Economía confirmaron este miércoles que pondrán veedores en Edesur y que serán multados por 1000 millones de pesos.Según informaron desde la cartera que dirige Sergio Massa, "se ha instruido a la Secretaría de Energía y al entre regulador para":-Aplicar una multa de mil millones de pesos a la empresa Edesur por los problemas de calidad en el servicio.-Devolver a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores al promedio establecido en el contrato de la totalidad de la factura del último mes.-Habilitar un ámbito de reclamo por daños a electrodomésticos domiciliarios.-Instruir la puesta en marcha de una veeduría con auditoría (convocaron a la Universidad de Buenos Aires) para revisar el valor de activo regulatorio, cumplimiento del régimen de inversiones, cumplimiento de los tiempos de respuesta a los usuarios y calidad en el servicio de transmisión de toda el área de Edesur.El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, adelantó este miércoles la posibilidad del retiro de la concesión del servicio eléctrico a la empresa Edesur, por "incumplimientos crónicos" relacionados con los recientes cortes de luz en el AMBA, en medio de una ola de calor.El ministro de Economía,instruyó a la secretaría de Energía y al ENRE para poner en marcha una veeduría con auditoría a la que se convoca a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para revisar el valor de activo regultaio, cumplimiento del regimen de inversiones, cumplimiento del tiempo de respuesta a los usuarios y calidad del servicio de transmision de toda el área de Edesur. Así lo informó Gustavo Sylvestre en C5N, además de confirmar que el Gobierno le aplicará a la empresa una multa de 1000 millones de pesos por los problemas de calidad en el servicio.La decisión fue analizada en una reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. La medida que se encuentra bajo análisis en principio no comprendería la baja de la concesión de la empresa, en la que la firma italiana Enel tiene la mayor parte de las acciones.En la reunión con el presidente Fernández, Massa presentó un informe elaborado por el ENRE sobre el servicio de Edesur con eje en los incumplimientos contractuales de la empresa. "Podría ser una intervención de gestión sin afectación de capital. El ENRE está trabajando una propuesta con la Secretaría de Energía", dijeron esta tarde a Télam fuentes del Ministerio de Economía.En medio del conflicto en el barrio porteño de Villa Lugano, con protestas de vecinos por los cortes de luz de Edesur, el titular del ENRE convocó más temprano a una mesa técnica para evaluar la continuidad del contrato de la empresa. Además, informó que "iniciamos este domingo una serie de acciones tendientes a examinar la continuidad del contrato de Edesur" ya que "hay incumplimientos crónicos de la empresa a los usuarios".Martello recordó que "desde septiembre a la fecha impusimos (sanciones) por más de $2 mil millones" pero insistió en que, en este caso, "se evalúa quitarle la concesión" a la energética.declaró, según consigna la agencia de noticias Télam.En ese sentido, observó que Edesur "lleva 20 años en el mercado, pero todavía quedan 60 más de concesión, y no amerita que tengamos que tener esta calidad de vida por sus incumplimientos contractuales". Los elementos a tener en cuenta serán "l", adelantó.Luego de señalar que sería "la primera vez en que se haría una acción de esta característica", evitó dar una fecha estimada de finalización del informe, ya que se procura hacerlo de forma "completa" para que "la empresa no lo recurra".