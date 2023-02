Santilli lanzó su candidatura a gobernador bonaerense por redes, con apoyo de Larreta y una llamativa campaña

Sí, #FaltaMenos para empezar a resolver los problemas que te complican la vida todos los días. Por eso quiero ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Voy a seguir trabajando para que puedas vivir mejor de una vez por todas. Falta menos y te pido que me acompañes. pic.twitter.com/yQGqpLVTr4 — Diego Santilli (@diegosantilli) February 15, 2023

Con el calendario en pleno avance, el año electoral empieza a tomar forma. Este miércoles las noticias llegaron desde el campamento cambiemita, donde Diego Santilli anunció su lanzamiento como precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires.el diputado hizo públicas sus intenciones de competir en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) por la gobernación bonaerense, una decisión que era sabida pero que restaba institucionalizar."Sí, falta menos para empezar a resolver los problemas que te complican la vida todos los días. Por eso quiero ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Voy a seguir trabajando para que puedas vivir mejor de una vez por todas. Falta menos y te pido que me acompañes", publicó en Twitter el funcionario. Utilizando como hashtag la frase "Falta menos", Santilli expresó que "falta menos para volver a dar pelea a los narcos, derribar sus búnkers y combatir el delito" y para que "en las escuelas no se haga política".Según explicó el exvicejefe de gobierno porteño, tambiénTambién, aseguró, para que "se terminen las tomas de tierras de una vez por todas y para que le ganemos a la angustia de no llegar a fin de mes". Cada una de estas sentencias cerraba con la frase "por eso quiero ser gobernador de la Provincia". Según informaron sus voceros, Santilli reforzará sus recorridas por el interior de la provincia y el conurbano, con eje en temas comoLo de llamativo de esta campaña fue que en pocos minutos, tras el posteo de Santilli, casi todos los dirigentes porteños, larretistas, y otros funcionarios y dirigentes afines. se sumaron con posteos en línea.En tanto, junto al intendente del municipio de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, conformaron los equipos técnicos que trabajan desde principio del año pasado en el programa de gobierno 2023-2027 para la provincia de Buenos Aires. Según aseguran sus allegados, desde que fue elegido diputado nacional por ese distrito, en las legislativas de 2021, Santilli ya visitó más de 100 municipios y recorrió más de 105 mil kilómetros.Inmediatamente después del anuncio, el dirigente del PRO empezó a cosechar mensajes de apoyo al interior de JxC. Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los primeros en respaldar a su excompañero de fórmula:De esta manera el alcalde porteño ya eligió a su delfín en territorio bonaerense, a la espera de lo que haga Patricia Bullrich, la otra gran aspirante al sillón de Rivadavia dentro de la coalición opositora. En su lista, pica en punta el exintendente de San Migue y exfuncionario de María Eugenia Vidal Joaquín de la Torre.